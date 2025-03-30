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Израиль

Подписан приказ о разрушении дома "тель-авивского террориста"

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
Террористы
время публикации: 30 марта 2025 г., 13:02 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 13:04
Подписан приказ о разрушении дома "тель-авивского террориста"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Командующий Центральным округом ЦАХАЛа подписал приказ о разрушении в Шхеме дома семьи террориста Джафара Муны, совершившего теракт в Тель-Авиве 18 августа 2024 года.

Дом был размечен для последующего разрушения еще в сентябре 2024 года.

18 августа 2024 года Джафар Муна, незаконно находившийся в Израиле, взорвался на улице Лехи в Тель-Авиве, не дойдя до места, где должен был совершить теракт. Установлено, что Джафар Муна был боевиком ХАМАСа. Теракт был подготовлен штабом ХАМАСа в Турции.

В ходе расследования была раскрыта инфраструктура ХАМАСа в Шхеме, которая управлялась штабом в Турции. Следствием установлено, что боевики в Шхеме поддерживали связь с Абадой Билалем – высокопоставленным представителем ХАМАСа. Один из террористов несколько раз ездил в Турцию, где получал деньги на закупку взрывчатых веществ и инструкции по сборке взрывных устройств.

Израиль
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