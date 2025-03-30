Кабинет утвердил строительство объездного шоссе между Иерусалимом и Маале-Адумим

Военно-политический кабинет утвердил предложение министра транспорта Исраэля Каца о строительстве двух раздельных магистралей между Маале-Адумим и Иерусалимом

Утверждено строительство шоссе, соединяющего деревни Аз-Заим и Аль-Азария, что позволит автомобилям с палестинскими арабами свободное передвижение без проезда мимо населенных пунктов "блока Адумим". В решении военно-политического кабинета говорится , что этот шаг "разгрузит" автомобильные пробки на шоссе Иерусалим – Маале-Адумим.

Также принято решение начать планирование объездного шоссе из восточной части Маале-Адумим. Шоссе соединит Аль-Азарию с развязкой "Шомрони а-Тов". Это шоссе соединит район Бейт-Лехема с районом Иорданской долины и Йерихона.

По сути, речь идет о разделении на два шоссе – одно для палестинских арабов, одно для израильтян.

Этот проект соединяет Маале-Адумим и Иерусалим объездным шоссе, которым будут пользоваться израильтяне.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу так прокомментировал это решение кабинета: "Мы продолжаем укреплять безопасность граждан Израиля и развивать поселения. Новая дорога принесёт пользу всем жителям региона. Она облегчит и оптимизирует движение, будет способствовать безопасности местных жителей и станет стратегическим транспортным коридором, соединяющим Иерусалим, Маале-Адумим и долину реки Иордан. Мы продолжим действовать во имя безопасности, развития и процветания нашей страны в любой её точке".