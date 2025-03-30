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Израиль

В Негеве тяжело травмирован маленький ребенок

Мада
Негев
время публикации: 30 марта 2025 г., 12:33 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 12:33
В Негеве тяжело травмирован маленький ребенок
Flash90

Около полудня 30 марта к пункту скорой помощи на развязке Молада (31-е шоссе, к востоку от Беэр-Шевы) привезли двухлетнего ребенка, получившего тяжелые травмы конечностей.

Пострадавший доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Ребенок в тяжелом, но стабильном состоянии.

Судя по всему, речь идет о происшествии в одной из бедуинских деревень.

Информация уточняется.

Израиль
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