В Негеве тяжело травмирован маленький ребенок

Около полудня 30 марта к пункту скорой помощи на развязке Молада (31-е шоссе, к востоку от Беэр-Шевы) привезли двухлетнего ребенка, получившего тяжелые травмы конечностей.

Пострадавший доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Ребенок в тяжелом, но стабильном состоянии.

Судя по всему, речь идет о происшествии в одной из бедуинских деревень.

Информация уточняется.