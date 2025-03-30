В Негеве тяжело травмирован маленький ребенок
время публикации: 30 марта 2025 г., 12:33 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 12:33
Около полудня 30 марта к пункту скорой помощи на развязке Молада (31-е шоссе, к востоку от Беэр-Шевы) привезли двухлетнего ребенка, получившего тяжелые травмы конечностей.
Пострадавший доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.
Ребенок в тяжелом, но стабильном состоянии.
Судя по всему, речь идет о происшествии в одной из бедуинских деревень.
Информация уточняется.