В море около Хайфы утонул мужчина

В воскресенье, 30 марта, около Хайфы в районе пляжа "Меридиан" утонул мужчина примерно 60 лет. Тело вытащили из воды. Парамедики службы "Маген Давид Адом" (МАДА) констатировали смерть этого человека.

МАДА сообщает, что тело было найдено среди камней.

Обстоятельства гибели мужчины выясняются.

Сегодня температура воды в Средиземном море около 20 градусов, высота волн менее 1,5 м.