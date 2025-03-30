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Израиль

В море около Хайфы утонул мужчина

Погибшие
Мада
Хайфа
Средиземное море
время публикации: 30 марта 2025 г., 15:24 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 15:29
В море около Хайфы утонул мужчина
Пресс-служба МАДА

В воскресенье, 30 марта, около Хайфы в районе пляжа "Меридиан" утонул мужчина примерно 60 лет. Тело вытащили из воды. Парамедики службы "Маген Давид Адом" (МАДА) констатировали смерть этого человека.

МАДА сообщает, что тело было найдено среди камней.

Обстоятельства гибели мужчины выясняются.

Сегодня температура воды в Средиземном море около 20 градусов, высота волн менее 1,5 м.

Израиль
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