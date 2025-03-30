В Старом городе Иерусалима задержаны нелегалы, подозреваемые в подстрекательстве к террору

В течение последних нескольких дней сотрудники полиции Иерусалимского округа задержали в разных районах Старого города четырех палестинцев, не имеющих права находиться на территории Израиля: все они подозреваются в подстрекательстве к террору и в поддержке терроризма.

Трое нелегалов были задержаны для рутинной проверки в районе Храмовой горы, в ходе проверки выяснилось, что разрешений на проникновение в Израиль у них нет. В их мобильных телефонах были обнаружены подстрекающие к террору материалы, в том числе опубликованные ими лично в социальных сетях.

Подозреваемые были доставлены в полицейский участок, сотрудники отдела мониторинга собрали более подробную информацию об их деятельности в социальных сетях: в частности, один из них публиковал фотографии террористов с оружием в руках и в повязках "Бригад Аль-Акса" на головах, а также видеоролики о взрывах в автобусах с подписями: "Мы не победим, но и не будем побеждены, даже если умрем, это будет смерть во имя Аллаха". У двоих других подозреваемых, жителей района Туль-Карема в возрасте 20-30 лет, были обнаружены публикации ликвидированных террористов с выражениями скорби по ним.

В другом случае был задержан подозреваемый, который зачитывал подстрекающие к террору тексты на влощади мечети Купола Скалы, вокруг него собралась толпа арабов. При задержании у подозреваемого, палестинца из Иудеи и Самарии в возрасте около 60 лет, были обнаружены распечатанные листы с подстрекательским контентом. При проверке его телефона полицейские обнаружили фотографии террористов, которые он публиковал в социальных сетях.

Военный суд продлил срок содержания всех четверых подозреваемых под стражей.