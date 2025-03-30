Арестован житель Иерусалима, заказавший через интернет партию "наркотика для изнасилования"
время публикации: 30 марта 2025 г., 15:51 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 15:53
30-летний житель одного из арабских кварталов Иерусалиме был задержан, после того, как при проверке на таможне в аэропорту Бен-Гурион были обнаружены адресованные ему около полулитра вещества GBL ("наркотика для изнасилования"), расфасованного по мелким пластиковым бутылочкам.
Судя по сообщению полиции, партия была заказана через интернет и доставлена из Китая.
Следствием был установлен заказчик груза, он арестован. Срок его содержания под стражей продлен до 1 апреля.
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