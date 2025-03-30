Арестован житель Иерусалима, заказавший через интернет партию "наркотика для изнасилования"

30-летний житель одного из арабских кварталов Иерусалиме был задержан, после того, как при проверке на таможне в аэропорту Бен-Гурион были обнаружены адресованные ему около полулитра вещества GBL ("наркотика для изнасилования"), расфасованного по мелким пластиковым бутылочкам.

Судя по сообщению полиции, партия была заказана через интернет и доставлена из Китая.

Следствием был установлен заказчик груза, он арестован. Срок его содержания под стражей продлен до 1 апреля.