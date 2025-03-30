Ганц продвигает законопроект об изменении порядка выборов в Кнессет

Глава блока "Махане Мамлахти" Бени Ганц проверяет возможность продвижения совместно с коалицией законопроекта, меняющего порядок голосования в Кнессет.

Согласно предложению Ганца, которое он уже в прошлом безуспешно продвигал, партии могут по своему желанию предоставить избирателям в момент голосования сформировать предвыборный список из предложенных имен.

Отмечается, что законопроект не меняет избирательной системы. Глава "Махане Мамлахти" Бени Ганц попросил генерального секретаря партии Эйтана Гинзбурга провести проверку, согласны ли в коалиции поддержать законопроект. Приближенные Нетаниягу не отказались, но и не дали положительного ответа.

Цель продвижения законопроекта – прийти к соглашению с Гади Айзенкотом, который настаивает на демократизации институтов партии. В соглашении между Ганцем и Айзенкотом оговорено, что перед следующими выборами в партии пройдут праймериз на пост ее главы, а также в предвыборный список.