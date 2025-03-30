Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 30 марта, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. На севере возможны слабые дожди.

В Иерусалиме – 10-17 градусов, в Тель-Авиве – 15-20, в Хайфе – 16-19, в Эйлате – 18-28, в Беэр-Шеве – 13-23, в Мицпе-Рамоне – 11-21, на побережье Мертвого моря – 18-24, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-20, в Ариэле – 11-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-22, на Голанских высотах – 11-20.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20 градусов, высота волн – 80-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В понедельник-вторник ожидается значительное повышение температуры. В среду температура понизится.