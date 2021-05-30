Россия войдет в число стран, которые запрещено посещать израильтянам. Комментарии погранслужбы

С понедельника, 31 мая, Россия и Аргентина включены израильскими властями в список стран, посещение которых запрещено для граждан Израиля в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией.

До сих пор гражданам Израиля было запрещено посещать семь государств: Украину, Эфиопию, Бразилию, ЮАР, Индию, Мексику и Турцию. Речь идет о решении, принятом правительством по рекомендации министерства здравоохранения, которое на прошлой неделе было продлено до 13 июня.

Как отметил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il Шломо Мор-Йосеф, генеральный директор Управления регистрации населения, в которое входит пограничная служба, наличие двойного гражданства не освобождает от запрета на посещение стран из списка.

Но граждане и жители Израиля, постоянно проживающие в девяти вышеперечисленных странах, могут отправиться туда, подав соответствующее заявление в комиссию по рассмотрению исключительных случаев.

Мор-Йосеф также отметил, что погранслужба не может помешать летать в запрещенные для посещения государства через третьи страны.

"Нам хорошо известно, что при желании запрет можно обойти, однако мы надеемся, что граждане понимают, что это делается для того, чтобы сохранить хорошую эпидемиологическую ситуацию в стране, и не будут нарушать предписания", – подчеркнул гендиректор Управления регистрации населения.

Запрет не распространяется на пассажиров, совершающих пересадку в этих странах, если пересадка не требует пребывания в аэропорту более 12 часов.

Под запрет не попадают гуманитарные случаи, участники спортивных сборов и состязаний и официальные представители государственных структур.

Для подачи просьбы о вылете в одну из вышеперечисленных стран следует заполнить бланк на сайте пограничной службы. Прошение будет рассмотрено специальной комиссией по исключительным случаям.

Все граждане и жители Израиля, которые возвращаются из указанных выше девяти стран, будут обязаны соблюдать режим изоляции – в том числе привитые от коронавируса и перенесшие коронавирус. (При этом привитые и переболевшие граждане, которые совершали в этих странах пересадку, не выходили из аэропорта и не провели в нем более 12 часов, освобождаются от карантина).

Срок обязательного карантина зависит от наличия отрицательного результата тестов на коронавирус. Без прохождения тестов – 14 дней, при наличии двух отрицательных тестов – 10 дней. Все правила карантина фигурируют на сайте минздрава.

Министерство здравоохранения Израиля также объявило зонами повышенного риска заражения коронавирусом Сейшельские острова, Боливию, Уругвай, Мальдивы, Парагвай, Непал, Чили, Колумбию, Коста-Рику и Тунис. Если ситуация с уровнем заболеваемости в этих странах не улучшится, они могут быть объявлены зонами максимального риска и минздрав может запретить израильтянам их посещение.

Кроме того, минздрав предостерегает от посещения следующих стран и регионов: Индия, все страны Африки (включая Египет, Кению, Танзанию, Руанду), Узбекистан, Азербайджан, ОАЭ, Багамы, Эстония, Эквадор, Болгария, Бельгия, Беларусь, Грузия, Германия, Филиппины, Греция, Латвия, Литва, Черногория, Хорватия.

Напомним, что с 1 июня тест на коронавирус, который проходят в аэропорту Бен-Гурион все возвращающиеся из-за границы, станет платным. Стоимость теста составит 80 шекелей в том случае, если тест будет заказан и оплачен еще до посадки на самолет в Израиль. Если тест не будет заказан и оплачен заранее, он будет стоить 100 шекелей. До 10 июня заказывать очередь на проверку следует на сайте компании "Омега". После 10 июня осуществлять тестирование в аэропорту будет компания "Пеми премиум".