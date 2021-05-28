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NEWSru.co.il :: В Израиле28 мая 2021 г., 11:39

Продлен запрет на вылет из Израиля в Украину, в список "красных" стран включат Россию

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Продлен запрет за вылет из Израиля в Украину, в список "красных" стран включат Россию

В пятницу, 28 мая, "коронавирусный" кабинет в ходе телефонного голосования одобрил предложение министерства здравоохранения о продлении срока действия ограничений на вылет из Израиля в "красные" страны и прибытие из них до 13 июня 2021 года.

Речь идет о следующих странах: Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция.

С понедельника, 31 мая, в список "красных" стран будут включены Россия и Аргентина, сообщает канцелярия главы правительства Израиля.


Напомним, что запрет для израильтян посещать Украину, Эфиопию, Бразилию, ЮАР, Индию, Мексику и Турцию действует в Израиле с 3 мая. Этот запрет не распространяется на пассажиров, совершающих пересадку в этих странах, если пересадка не требует пребывания в аэропорту более 12 часов. Под запрет не попадают гуманитарные случаи, участники спортивных сборов и состязаний и официальные представители государственных структур.

Для подачи просьбы о вылете в одну из вышеперечисленных семи стран следует заполнить бланк на сайте пограничной службы. Прошение будет рассмотрено специальной комиссией по исключительным случаям.

Граждане и жители Израиля, постоянно проживающие в семи вышеперечисленных странах, также могут вернуться туда, подав соответствующее заявление в комиссию по рассмотрению исключительных случаев.

Иностранные граждане, а также сотрудники израильских государственных служб не должны подавать для посещения этих стран специальные прошения.

С 3 мая действует положение о режиме самоизоляции для людей, возвращающихся из Украины, Эфиопии, Бразилии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции. Это положение распространяется как на тех, кто не сделал прививку, так и для прошедших вакцинацию. При этом привитые и переболевшие граждане, которые совершали в этих странах пересадку, не выходили из аэропорта и не провели в нем более 12 часов, освобождаются от карантина.


Срок обязательного карантина зависит от наличия отрицательного результата тестов на коронавирус. Без прохождения тестов – 14 дней, при наличии двух отрицательных тестов – 10 дней.

На фоне сложной эпидемиологической ситуации в России и Аргентине с 31 мая аналогичные правила, по всей видимости, будут действовать и в отношении возвращающихся из этих стран.

Рассматривается также вопрос об объявлении Сейшельских островов зоной максимального риска заражения коронавирусом. Возможно и это государство в Израиле объявят "красным".

Примечательно, что список "красных" стран расширяется на фоне решения с 1 июня отменить все карантинные ограничения в Израиле. После отмены ограничений исчезает необходимость в "зеленых паспортах", будут отменены ограничения "фиолетового стандарта". Но решение об обязательном ношении защитных масок в закрытых помещениях остается в силе, и оно будет действовать до тех пор, пока об отмене масок не будет объявлено отдельно.

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