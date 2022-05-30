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    В Израиле

    СМИ: США отказались от намерения открыть консульство в арабском квартале Иерусалима

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    СМИ: США отказались от намерения открыть консульство в арабском квартале Иерусалима
    AP Photo/Ariel Schalit     СМИ: США отказались от намерения открыть консульство в арабском квартале Иерусалима
    AP Photo/Ariel Schalit

    США отказались от намерения открыть консульство для палестинских арабов в арабских кварталах в Иерусалиме.

    Как сообщило издание The Times of Israel, после того, как несколько месяцев назад открытие консульства было заморожено, в последние дни администрация Джо Байдена приняла окончательное решение отказаться от намерения открыть консульство.

    В качестве компенсации государственный департамент принял решение повысить статус заместителя помощника госсекретаря США по палестинским и израильским вопросам Хади Амара. Он будет специальным посланником по палестинским вопросам. Амар останется в Вашингтоне, однако будет поддерживать постоянный контакт с отделом по палестинским делам при посольстве США в Иерусалиме.

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    В прошлом этот отдел был частью Государственного департамента США, однако бывший президент

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    Дональд Трамп интегрировал этот отдел в структуры посольства.

    После избрания Байдена в его окружении говорили об открытии консульства в арабских кварталах Иерусалима как о главном предвыборном обязательстве демократов по поводу отношений с Палестинской автономией. Консульство было закрыто бывшим президентом Трампом.

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    В правительстве Израиля категорически возражали против открытия консульства.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 15 Декабря 2021
    СМИ: США приостановили переговоры по открытию своего консульства в Иерусалиме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 22 Июля 2021
    США отложили открытие консульства в арабской части Иерусалима
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