СМИ: США отказались от намерения открыть консульство в арабском квартале Иерусалима
США отказались от намерения открыть консульство для палестинских арабов в арабских кварталах в Иерусалиме.
Как сообщило издание The Times of Israel, после того, как несколько месяцев назад открытие консульства было заморожено, в последние дни администрация Джо Байдена приняла окончательное решение отказаться от намерения открыть консульство.
В качестве компенсации государственный департамент принял решение повысить статус заместителя помощника госсекретаря США по палестинским и израильским вопросам Хади Амара. Он будет специальным посланником по палестинским вопросам. Амар останется в Вашингтоне, однако будет поддерживать постоянный контакт с отделом по палестинским делам при посольстве США в Иерусалиме.
В прошлом этот отдел был частью Государственного департамента США, однако бывший президент
Дональд Трамп интегрировал этот отдел в структуры посольства.
После избрания Байдена в его окружении говорили об открытии консульства в арабских кварталах Иерусалима как о главном предвыборном обязательстве демократов по поводу отношений с Палестинской автономией. Консульство было закрыто бывшим президентом Трампом.
В правительстве Израиля категорически возражали против открытия консульства.
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