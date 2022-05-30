adv_08 m_ar_top_1
adv_09 ar_top_1
Иерусалим:
21 - 30°
Тель-Авив:
20 - 27°
Эйлат:
26 - 40°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.316 ₪ 3.573 ₪
Иерусалим:
21 - 30°
Тель-Авив:
20 - 27°
Эйлат:
26 - 40°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_07 ar_top_2
    В Израиле

    Службы безопасности персонально обзвонили больше 100 израильтян в Турции с просьбой вернуться в Израиль

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Службы безопасности персонально обзвонили больше 100 израильтян в Турции с просьбой вернуться в Израиль
    AP Photo/Nedim Enginsoy

    В качестве беспрецедентного шага более 100 граждан Израиля, находящихся в Турции, получили звонки от израильских служб безопасности с просьбой немедленно покинуть эту страну и вернуться на родину.

    Данный шаг последовал за публикацией Штаба национальной безопасности о наличии угрозы для израильтян в Турции в связи с намерением иранской террористической инфраструктуры нанести немедленный удар по израильским объектам в связи с недавней ликвидацией в Тегеране иранского полковника Корпуса стражей Исламской революции Сайяда Ходайэ. В этой ликвидации Иран обвиняет Израиль.

    adv_10 incontent_1

    На текущий момент в Турции находятся около 40 тысяч израильтян. Как сообщает телекомпания "Мако", израильское предупреждение было согласовано с турецкими властями и службами безопасности, которые также повысили уровень готовности.

    adv_11 m_ar_1

    Гражданам Израиля, остающимся в Турции, рекомендуется избегать контактов с незнакомцами, не сообщать своих данных и данных о местонахождении отелей, иметь при себе контактные данные посольства Израиля и местных служб спасения, воздержаться от рассказов об армейском прошлом, не демонстрировать принадлежность к Израилю на публике.

    adv_12 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 30 Мая 2022
    Израильтян просят воздержаться от поездок в Турцию
    adv_13 ar_middle_wwh
    adv_14 ar_middle_yandex
    adv_15 ar_middle_mobile_yandex
    adv_16 ar_right_wwh
    adv_17 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    22:28 ЦАХАЛ уведомил семью террориста, убившего в Эльаде троих израильтян, о разрушении дома
    22:17 БАГАЦ отклонил протест против разрушения дома террориста, убившего троих израильтян в Тель-Авиве
    21:46 Юмашев, зять Бориса Ельцина, уволился с поста советника Путина
    21:14 В Тель-Авиве прошел многотысячный митинг педагогов, требующих повышения зарплат
    20:18 Полугодовалый ребенок задохнулся, застряв между прутьями кроватки
    18:22 Возле мошава Шеар-Яшув перевернулся внедорожник, один человек погиб, семеро получили травмы
    15:34 Умер известный телеведущий Моди Бар-Он
    15:25 Глава Луганской  военной администрации  сообщил о гибели французского журналиста
    adv_18 ar_right_2
    adv_19 ar_right_3
    adv_20 ar_right_4
    adv_21 ar_right_5