Службы безопасности персонально обзвонили больше 100 израильтян в Турции с просьбой вернуться в Израиль

В качестве беспрецедентного шага более 100 граждан Израиля, находящихся в Турции, получили звонки от израильских служб безопасности с просьбой немедленно покинуть эту страну и вернуться на родину.

Данный шаг последовал за публикацией Штаба национальной безопасности о наличии угрозы для израильтян в Турции в связи с намерением иранской террористической инфраструктуры нанести немедленный удар по израильским объектам в связи с недавней ликвидацией в Тегеране иранского полковника Корпуса стражей Исламской революции Сайяда Ходайэ. В этой ликвидации Иран обвиняет Израиль.

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На текущий момент в Турции находятся около 40 тысяч израильтян. Как сообщает телекомпания "Мако", израильское предупреждение было согласовано с турецкими властями и службами безопасности, которые также повысили уровень готовности.

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Гражданам Израиля, остающимся в Турции, рекомендуется избегать контактов с незнакомцами, не сообщать своих данных и данных о местонахождении отелей, иметь при себе контактные данные посольства Израиля и местных служб спасения, воздержаться от рассказов об армейском прошлом, не демонстрировать принадлежность к Израилю на публике.