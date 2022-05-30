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В Израиле

Израильтян просят воздержаться от поездок в Турцию

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Израильтян просят воздержаться от поездок в Турцию
AP Photo/Nedim Enginsoy

Совет национальной безопасности при канцелярии главы правительства рекомендует израильтянам воздержаться от поездок в Турцию и в другие страны, граничащие с Ираном.

По данным израильских спецслужб, поездки в эти страны в настоящий момент опасны для израильтян в связи с недавней ликвидацией в Тегеране  иранского полковника Корпуса стражей Исламской революции Сайяда Ходайэ. В этой ликвидации Иран обвиняет Израиль.

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Израильские спецслужбы считают вероятным, что Тереган может предпринять попытки причинить ущерб гражданам Израиля в Турции и в других странах.

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