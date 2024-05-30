Парад гордости и велопробеги в Иерусалиме, установка моста над Аялоном. График перекрытия движения

В четверг и пятницу, 30-31 мая, в Иерусалиме пройдут "Парад гордости" и два велопробега, в связи с чем столичная полиция будет перекрывать движение транспорта на маршруте следования мероприятий.

30 мая, в день проведения "Парада гордости", который пройдет под лозунгом "Рожденные свободными" (Born To Be Free), перекрытие дорог начнется в 14:00.

Будут перекрыты следующие улицы: Керен а-Йесод, Плумер, Кинг Джордж, Гилель, Менаше Бен-Исраэль, Иргун, Эльханан, Шолом Алейхем, Мапо, Эхад а-Ам, Аза (между Арлозоров и площадью Париз), Шмуэль а-Нагид, Абида, ККЛ, Гистадрут, а-Мелех Давид, Давид Маркус, Жаботински, Ицхак Карив, Давид Ремез, Амиталь Бота и Элиягу Шема.

Движение по проспекту Дерех Хеврон, улице Хативат Йерушалаим, туннелю ЦАХАЛа и улице Хаим Бар-Лев будет оставаться открытым в обоих направлениях.

В пятницу, 31 мая, в рамках велопробега "Азриэли" с 05:30 начнется перекрытие следующих улиц: проспект Дерех Хеврон (между Мирьям а-Хашмонаит и туннелем ЦАХАЛа), Маале а-Шалом, Дерех а-Офель, Дерех Йерихо (между Рокфеллер и Гат Шманим), Шмуэль Бен-Адия, Адаса Лемпель, Мартин Бубер, Черчилль, Хаим Яски, а-Агана и Шешет а-Ямим. Улицы будут открываться по мере прохождения пелетона.

В рамках велопробега "Боаниш" с 10:00 будут перекрыты следующие улицы: шоссе 90 между перекрестком Розмарин и блокпостом "а-Минхарот", проспект Хеврон от Мар Элиас до перекрестка Кальбия. Улицы будут открываться по мере прохождения пелетона.

Также в четверг и пятницу в связи с монтированием моста в Гуш-Дане будет перекрыто движение по шоссе Аялон в районе развязки Моше Даян. Движение в южном направлении будет закрыто с 17:00 четверга до 19:00 пятницы, а в северном направлении – с 20:00 четверга до 19:00 пятницы.

Трасса 52 будет перекрыта между бульваром а-Ришоним и бульваром Рехавам Зеэви. Улица а-Парк будет перекрыта между трассой 52 и улицей Дисконт.

В связи с заторами могут периодически перекрываться съезды на шоссе Аялон с перекрестков Хольц, Холон и Вольфсон.

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