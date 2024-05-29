В Кнессете обсудили объявленное перекрытие трассы Аялон: "Как же люди поедут на футбол?"

Компания "Нетивей Аялон" заблаговременно объявила о планируемом перекрытии скоростной трассы Аялон для дорожных работ, начиная с 17:00 четверга 30 мая и заканчивая 19:00 в пятницу 31 мая. За это время, чуть более суток, будут проведены работы по строительству пешеходного моста и железнодорожной станции, чтобы не проводить эти работы в субботу.

Кнессет обсудил возможность перенести работы на субботу: в частности, некоторые депутаты возмутились, что в четверг на стадионе "Блюмфильд" состоится Кубок Израиля по футболу, в матче будут принимать участие команды "Апоэль" Беэр-Шева и "Маккаби" Петах-Тиква. Ожидается, что на стадион прибудут тысячи болельщиков с юга Израиля и из центра страны, и из-за перекрытия центральной скоростной магистрали они будут стоять в пробке.

Министр транспорта Мири Регев отсутствовала на обсуждении проблемы в Кнессете. Ее заместитель Ури Маклев ("Яадут а-Тора") заявил, что считает необходимым сделать все возможное, чтобы избежать работы в субботу: "Это закон в Израиле, это иудейский обычай, необходимо укреплять традицию соблюдения шаббата, и правильно, что мы поступаем именно так, – подчеркнул он. – Евреи соблюдают шаббат, так было всегда".

Депутат Симон Давидсон ("Еш Атид") в ответ заявил: "Завтра в Израиле большое событие, на стадионе "Блюмфильд" соберутся 25 тысяч футбольных фанатов, и 17 тысяч болельщиков приедут из Беэр-Шевы. Нет поездов, нет дополнительных автобусов, негде припарковать машины. Из-за этого решения вся страна превратится в одну большую пробку. А министерство транспорта на вопросы Футбольной ассоциации не отвечает. Почему вы не отвечаете? Что вы скажете людям, которые будут стоять в пробках?"

Ури Маклев ответил, что он не ничего не знал о футбольном матче. "Я вообще не в курсе, что завтра футбол. Буду рад выяснить, что планируется завтра и в чем связь с развязкой Ришон ле-Цион и другими работами. Я не знал, что вся Беэр-Шева едет в центр, и мне жаль, что я этого не знал. Чем мы компенсируем людям неудобства? Мы компенсируем их соблюдением шаббата", – подчеркнул Маклев.

В период герметичного блокирования трассы Аялон будет построен мост длиной 340 метров и шириной около 9 метров, он будет включать велосипедную дорожку и соединит железнодорожную станцию "Моше Даян" в Ришон ле-Ционе с бизнес-комплексом "Митхам 1000". В связи с проведением работ будут также закрыты железнодорожные станции "Цомет Холон", Холон-Вольфсон, Бат-Ям, Йосефталь, Бат-Ям Комемиот и Ришон ле-Цион "Моше Даян".

Представители компании "Нетивей Аялон" объяснили, что они являются исполнителями работ, а вопрос о том, работать или не работать в субботу, находится в ведении министерства транспорта. Министерство транспорта не комментирует утверждения о том, что провести работы в субботу было бы намного удобнее для всех.