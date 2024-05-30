ВВС ЦАХАЛа за сутки атаковали более 50 целей в секторе. Видео

Силы 98-й, 99-й и 162-й дивизий при поддержке ВВС и ВМС ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в Газе, действуя в различных районах сектора. За последние сутки израильские ВВС атаковали более 50 целей в секторе.

Подразделения 98-й дивизии действуют в центре Джабалии, на севере сектора. Бойцы 7-й бригады ликвидировали нескольких боевиков с гранатометами и обнаружили много оружия. Кроме того, авиацией в этом районе были уничтожены боевики-ракетчики, атаковавшие израильских военных.

Силы 99-й дивизии действуют в центре сектора Газы. Бойцы 679-й бригады обнаружили склад оружия.

Силы 162-й дивизии продолжают наступление в районе Рафиаха, на юге сектора Газы. Бойцы бригады "Гивати" выявили трех боевиков, которые были уничтожены авиацией. Бойцы бригады "Нахаль" и 12-й бригады за последние сутки обнаружили множество противотанковых позиций, туннельных шахт, складов боеприпасов.