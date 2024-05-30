ЦАХАЛ сообщил о гибели двух военнослужащих в Самарии и одном погибшем в Газе

Разрешены к публикации имена троих военнослужащих ЦАХАЛа, погибших за последние сутки.

В бою севере сектора Газы погиб старший сержант Едидия Азуги, 21 год, из поселка Ревава, боец ​​101-го батальона бригады "Цанханим". В этом бою также был тяжело ранен другой боец ​​101-го батальона.

В бою на юге сектора Газы были тяжело ранены два бойца 601-го батальона 401-й бригады.

В результате автомобильного теракта около Шхема погибли двое военнослужащих – старший сержант Элия Гилель, 20 лет, из Тель-Циона, и старший сержант Диего Швиша Харсадж, 20 лет, из Тель-Авива. Оба служили в 90-м батальоне "Нахшон" бригады "Кфир".

С начала наземной операции (с 27 октября 2023 года) в Газе погиб 291 военнослужащий.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе, около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 642 военнослужащих ЦАХАЛа.