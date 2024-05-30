МАХАШ пришел к выводу, что "клеймо" на лице задержанного – это след от ботинка полицейского

Телеканал "Кан-11" сообщил, что сотрудники отдела министерства юстиции по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), пришли к выводу, что след на лице задержанного жителя Шуафата в виде Маген Давида был оставлен подошвой ботинка полицейского, он не был нанесен преднамеренно каким-либо иным способом.

Следователи осмотрели три вида форменной обуви бойцов МАГАВ и обнаружили на подошве одного из них рисунок в виде треугольника, который совпадает с "клеймом" на лице задержанного.

МАХАШ также изучил видео, снятые во время задержания. На одном из роликов записан разговор пограничников, в ходе которого один из них спрашивает: "Что это за треугольник у него на лице? Это LOWA (один из видов форменной обуви)?", и на это звучит ответ: "Это от моей подошвы. Клянусь тебе!".

В сообщении телеканала отмечалось, что полицейские предстанут перед судом за применение чрезмерной силы, но они не будут обвинены в нанесении "клейма" задержанному.

Днем ранее сообщалось, что по этому делу обвинения будут предъявлены семерым полицейским.

Инцидент произошел в середине августа 2023 года. Житель Шуафата Араб Шейх Али был задержан полицейскими по подозрению в торговле наркотиками. После его ареста израильские СМИ обошла фотография: на ней изображен мужчина с "клеймом" в виде Маген Давида на щеке.

После того, как разгорелся общественный скандал, пресс-служба опубликовала объяснение того, как след в виде Маген Давида появился на лице задержанного араба. В сообщении говорится, что задержанный оказывал сопротивление, "усмирять" его пришлось нескольким полицейским. В полиции полагают, что отпечаток в виде "треугольника" на лице мужчины оставил "предмет одежды" одного из полицейских. По всей видимости, шнуровка ботинка.

Эксперт-криминалист Авнер Розенгартен в интервью Ynet уверенно заявлял, что нет никакой связи между следом на лице задержанного и шнуровкой на ботинке.

Когда фотография попала в социальные сети, ужаснувшиеся пользователи высказывали предположение, что знак был вырезан или выжжен полицейскими на лице задержанного. Когда через неделю после задержания Араб Шейх Али был доставлен в суд, у него был синяк под глазом и небольшой след на том месте, где было "клеймо". Еще через день суд распорядился освободить из-под стражи задержанного.