Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 30 мая, температура существенно не изменится и будет незначительно ниже среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 13-24 градусов, в Тель-Авиве – 19-25, в Хайфе – 18-22, в Эйлате – 22-35, в Беэр-Шеве – 16-28, в Мицпе-Рамоне – 16-24, на побережье Мертвого моря – 22-29, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-25, в Ариэле – 14-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-29, на Голанских высотах – 14-27.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25-26 градусов, высота волн – 50-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В пятницу-воскресенье ожидается повышение температуры.