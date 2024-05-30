Операция МАГАВ в Аль-Бире: один боевик задержан, пятеро нейтрализованы
время публикации: 30 мая 2024 г., 19:54 | последнее обновление: 30 мая 2024 г., 19:54
В городе Аль-Бира, недалеко от Рамаллы, подразделение "псевдоарабов" и силы пограничной полиции провели операцию по задержанию подозреваемого в террористической деятельности, руководствуясь разведданными Общей службы безопасности (ШАБАК).
Пресс-служба МАГАВ сообщает, что во время проведения операции в Аль-Бире вспыхнули беспорядки, в которых принимали участие сотни палестинцев. Они бросали в бойцов МАГАВа взрывные устройства, бутылки с зажигательной смесью, камни.
В ответ на прямую угрозу для своей жизни пограничники открыли огонь в сторону пяти боевиков, нейтрализовав их.
Отметим, что палестинские источники передают, что в больницу в Рамалле трех мужчин с огнестрельными ранениями.
В ходе операции никто из израильских бойцов не был ранен.