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Израиль

Концерт Авива Гефена в Тель-Авиве не был прерван во время сирены. ЦАХАЛ проводит расследование

время публикации: 30 мая 2025 г., 00:13 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 00:16
Концерт Авива Гефена в парке Яркон 29 мая 2026 года
Moshe Shai/Flash90

Во время сирены, предупреждавшей об угрозе ракетного обстрела из Йемена, в парке Яркон в Тель-Авиве проходил концерт Авива Гефена, на нем присутствовали тысячи зрителей. Концерт на время тревоги не прерывался.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала: после того, как зрители пожаловались на то, что они не слышали сигнал тревоги, была проведена проверка.

Установлено, что в районе, в котором проходило мероприятие, система предупреждения была активирована, однако силы безопасности не распорядились о приостановке концерта.

Инцидент расследуется.

Израиль
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