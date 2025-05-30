Концерт Авива Гефена в Тель-Авиве не был прерван во время сирены. ЦАХАЛ проводит расследование
время публикации: 30 мая 2025 г., 00:13 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 00:16
Во время сирены, предупреждавшей об угрозе ракетного обстрела из Йемена, в парке Яркон в Тель-Авиве проходил концерт Авива Гефена, на нем присутствовали тысячи зрителей. Концерт на время тревоги не прерывался.
Пресс-служба Армии обороны Израиля передала: после того, как зрители пожаловались на то, что они не слышали сигнал тревоги, была проведена проверка.
Установлено, что в районе, в котором проходило мероприятие, система предупреждения была активирована, однако силы безопасности не распорядились о приостановке концерта.
Инцидент расследуется.