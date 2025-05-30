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Израиль

ДТП на 20-й трассе, тяжело травмирован мотоциклист

Мада
ДТП
время публикации: 30 мая 2025 г., 11:27 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 11:31
ДТП на 20-й трассе, тяжело травмирован мотоциклист
Пресс-служба МАДА

Утром 30 мая на 20-й трассе около развязки ККЛ столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии мужчина примерно 30 лет, ехавший на мотоцикле, получил тяжелые травмы.

Пострадавший направлен в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

По оценке медиков, состояние пострадавшего тяжелое и нестабильное.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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