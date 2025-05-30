ДТП на 20-й трассе, тяжело травмирован мотоциклист

Утром 30 мая на 20-й трассе около развязки ККЛ столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии мужчина примерно 30 лет, ехавший на мотоцикле, получил тяжелые травмы.

Пострадавший направлен в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

По оценке медиков, состояние пострадавшего тяжелое и нестабильное.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.