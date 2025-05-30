Офис главы правительства Израиля уведомляет, что сегодня утром, 30 мая, премьер-министр Биньямин Нетаниягу прошел плановую колоноскопию в больнице "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

"Премьер-министр благодарит медицинскую бригаду больницы во главе с профессором Эраном Гольдиным, профессором Гозелем Яаковом и доктором Бенсоном Ариэлем, а также медсестру Галит Перес", – сказано в официальном сообщении.

Процедуру сопровождал личный врач премьер-министра доктор Герман Берковиц.