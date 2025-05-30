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Израиль

Нетаниягу прошел плановую колоноскопию в больнице

Биньямин Нетаниягу
Медицина
время публикации: 30 мая 2025 г., 10:55 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 11:00
Нетаниягу прошел плановую колоноскопию в больнице
Yonatan Sindel/Flash90

Офис главы правительства Израиля уведомляет, что сегодня утром, 30 мая, премьер-министр Биньямин Нетаниягу прошел плановую колоноскопию в больнице "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

"Премьер-министр благодарит медицинскую бригаду больницы во главе с профессором Эраном Гольдиным, профессором Гозелем Яаковом и доктором Бенсоном Ариэлем, а также медсестру Галит Перес", – сказано в официальном сообщении.

Процедуру сопровождал личный врач премьер-министра доктор Герман Берковиц.

Израиль
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