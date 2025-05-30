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Израиль

"Месяц гордости" в Израиле: расписание основных мероприятий

ЛГБТ
Израиль
время публикации: 30 мая 2025 г., 09:39 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 09:45
"Месяц гордости" в Израиле: расписание основных мероприятий
Yonatan Sindel/Flash90

В июне ЛГБТ-община традиционно проводит "Месяц гордости", в канун которого Ассоциация по защите прав ЛГБТ ("Агуда") опубликовала рейтинг городов, наиболее активно занимающихся проблемами общины.

Среди крупных городов лидерами рейтинга стали Рамат-Ган, Кфар-Саба, Тель-Авив, Герцлия, Ришон ле-Цион. Среди средних городов – Гиватаим, Раанана, Кирьят-Бялик. Среди малых городов и региональных советов – Кирьят-Тивон, Дром а-Шарон и Кадима-Цорен.

Центральными мероприятиям июня станут "Парады гордости" в Тель-Авиве и Иерусалиме. Парад в столице, приуроченный к 10-летию со дня убийства Ширы Банки, пройдет 4 июня. Тель-Авивский прайд состоится 13 июня.

Среди других мероприятий:

3 июня – открытие центра ЛГБТ-общины в Ришон ле-Ционе

6 июня – "Суббота гордости" в Открытом доме в Иерусалиме

11 июня – "Хеппенинг гордости" в Ашдоде

15 июня – мероприятия и концерт Неты Барзилай в Кфар-Сабе

17 июня – минифутбольный турнир в Иерусалиме

19 июня – центральное мероприятие "Месяца гордости" в Эйлате, "Парад гордости" в Герцлии

20 июня – "Парад гордости" в Хайфе

3 июля – "Парад гордости" в Беэр-Шеве

Израиль
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