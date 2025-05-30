Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 30 мая, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 16-26 градусов, в Тель-Авиве – 18-26, в Хайфе – 19-24, в Эйлате – 23-34, в Беэр-Шеве – 17-30, в Мицпе-Рамоне – 17-30, на побережье Мертвого моря – 23-33, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-25, в Ариэле – 15-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-29, на Голанских высотах – 15-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25 градусов, высота волн – 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 15 км/ч).

В субботу температура резко повысится, будет жарко, шарав. В воскресенье-понедельник жара спадет.