ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила появившиеся ранее сообщения об ударах по объектам "Хизбаллы" в различных районах Ливана.

Среди атакованных целей – террористическая инфраструктура в районе Сайды, на которой были зафиксированы попытки восстановления "Хизбаллы". Военные подчеркивают, что в прошлом этот объект подвергался атаке ЦАХАЛа.

Кроме того, ВВС ЦАХАЛа уничтожили в Южном Ливане военные объекты террористической группировки, на которых были размещены ракетные установки, а также хранилось оружие и боеприпасы.

ЦАХАЛ подчеркивает: наличие в этом районе оружия или боеприпасов, а также любая активность боевиков "Хизбаллы" является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.