ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 30 мая 2025 г., 01:08 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 01:08
Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила появившиеся ранее сообщения об ударах по объектам "Хизбаллы" в различных районах Ливана.
Среди атакованных целей – террористическая инфраструктура в районе Сайды, на которой были зафиксированы попытки восстановления "Хизбаллы". Военные подчеркивают, что в прошлом этот объект подвергался атаке ЦАХАЛа.
Кроме того, ВВС ЦАХАЛа уничтожили в Южном Ливане военные объекты террористической группировки, на которых были размещены ракетные установки, а также хранилось оружие и боеприпасы.
ЦАХАЛ подчеркивает: наличие в этом районе оружия или боеприпасов, а также любая активность боевиков "Хизбаллы" является грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.
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