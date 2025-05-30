Угроза развала коалиции: кто и как начинает готовиться к выборам. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

На уходящей неделе слово выборы зазвучало в полный голос. Ультраортодоксальные партии дали понять, что их терпение иссякло – если законопроект о призыве в приемлемой для них форме не будет представлен до конца недели, то после праздника Шавуот, иными словами во вторник, 3 июня, духовные лидеры соберутся, чтобы "принять решение". Каким оно будет? Пока неясно.

На этой неделе продолжилась и сага вокруг назначения нового главы ШАБАКа. Несмотря на заявления приближенных премьер-министра, а также давление депутатов и министров, складывается впечатление, что твердое намерение Нетаниягу добиваться назначения на должность генерал-майора Зини уже не столь твердое.

Одновременно продолжается противостояние законодательной, исполнительной и судебной властей. Выступления на ежегодной конференции Всеизраильской коллегии адвокатов наглядно продемонстрировали то, что были известно и ранее – среди судей Верховного суда также нет монолитного единого мнения.

В оппозиции активно готовятся к выборам. Яир Голан остается в центре внимания. Согласно опубликованным результатам опросов, скандальные заявления Голана привели к потере им нескольких мандатов. Однако, и это наиболее важно для нынешней оппозиции, мандаты остались в том же блоке. Ни один избиратель оппозиционных партий не решил голосовать за коалицию из-за высказываний Голана.

Война, тем временем, продолжается. Биньямин Нетаниягу по-прежнему говорит терминами полной победы, однако, в последние дни и часы все больше говорят о сделке, в рамках которой будет объявлено ограниченное во времени прекращение огня, которое Трамп всеми силами попытается превратить в постоянное. Бецалель Смотрич, со своей стороны, решил выйти из зоны лояльности по отношению к Нетаниягу и объявил, что подобного не допустит. Смотрич чувствует, что политическая система перешла в фазу выборов.

Ультраортодоксы на перепутье: кто моргнет первым?

Очередной ультиматум ультраортодоксальных партий с требованием принять закон о призыве до наступления праздника Шавуот, который мы будем отмечать 2 июня, давно утратил свою релевантность. В ШАС и "Яадут а-Тора" прекрасно поняли, что речь идет о невыполнимом требовании и перешли к следующей фазе – к требованию представить согласованный вариант законопроекта не позднее 29 мая. Учитывая, что комиссия Кнессета по законодательству завершила обсуждение и идет процесс переноса согласованного на язык законопроекта, требование не казалось таким уж невыполнимым. И тем не менее, 29 мая наступило, а текста законопроекта нет. И дело не только в цейтноте или в необходимости в данном случае особенно четко прописать все необходимое. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу понимает, что публикация текста законопроекта неизбежно приведет к конфронтации – либо с ультраортодоксальными партиями, либо с активистами борьбы за призыв, а что еще более важно с блоком депутатов в "Ликуде" и в "Ционут Датит". Нетаниягу, как это ему свойственно, тянет время, и это очень надоело ультраортодоксальному истеблишменту – в первую очередь раввинам, в первую очередь ашкеназским раввинам.

На этой неделе проходило множество встреч духовных лидеров "Агудат Исраэль" и "Дегель а-Тора" по вопросу о дальнейших шагах. По состоянию на 29 мая, было решено решать после праздника. Что они решат – сказать трудно, но большинство склоняется к тому, что Гафни и Гольдкнопф могут сделать еще полшага в сторону выборов (например, Гольдкнопф и остальные министры от "Яадут а-Тора" подадут в отставку, но партия не будет предпринимать активных действий, толкающих коалицию к развалу). В то же время, идея о том, что на нынешнем правительстве и на Биньямине Нетаниягу свет клином не сошелся, все громче звучит в ультраортодоксальной среде, причем не только среди раввинов.

Одно объяснение, которое мне довелось слышать на этой неделе, касается опросов, результаты которых публикуются. Беннет, говорят харедим, очень хочет стать премьер-министром более чем на один год. Во время предвыборной кампании его виртуальные мандаты заметно поиссякнут, и высока вероятность, что Нетаниягу удастся сделать то, к чему он сегодня более всего стремится – набрать 52-53 мандата (не "Ликуд", а весь блок), что лишит оппозиционные партии возможности сформировать коалицию без арабских партий. Все реальные кандидаты на пост премьер-министра уже заявили, что не будут создавать коалицию с РААМ. Это означает, что "Яадут а-Тора" и (особенно) ШАС вновь станут товаром повышенного спроса. А это означает, что пространство для маневра заметно расширится.

Что касается партии ШАС, то дилемма, стоящая перед ней, особенно сложна. С одной стороны, Дери не хочет быть тем, кому будет приписан развал правительства, пользующегося большой популярностью среди избирателей ШАС. Многие из них далеко не настолько непоколебимы в своем голосовании, как избиратели "Яадут а-Тора", и поэтому вполне могут решиться наказать Дери, проголосовав за "Оцма Иегудит" или "Ликуд". С другой стороны, Дери не может выглядеть менее верным защитником интересов учащихся йешив, нежели ашкеназы из "Яадут а-Тора". Дери между двух огней, а коалиционный кризис остается на повестке дня.

Ультраортодоксы продолжают не голосовать с коалицией и угрожать. Нетаниягу продолжает искать выход. Авигдор Либерман продолжает утверждать, что Нетаниягу принял решение уволить с должности главу комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Юлия Эдельштейна, не готового продвигать закон о призыве/непризыве, который устроил бы харедим.

Новый глава ШАБАКа: юридический кризис и манипуляции

В Израиле 2025 года назначение главы ШАБАКа, как и большинство других назначений, превратилось в элемент противостояния между правительством с одной стороны и юридическим советником правительства и Верховным судом с другой.

На этой неделе юридический советник правительства Гали Баарав-Миара издала постановление, согласно которому премьер-министр Биньямин Нетаниягу вообще не имеет права заниматься вопросами назначения главы ШАБАКа, так как находится в состоянии конфликта интересов, и обязан передать этот вопрос в ведение другого министра. Несмотря на возмущенные возгласы со стороны депутатов и министров от коалиции, надо отметить, что эта часть заключения Баарав-Миары не выглядит чрезмерным вмешательством в процесс. В конечном счете, если не быть слишком наивными, то очевидно, что передача вопроса "другому министру" оставляет Нетаниягу в курсе дела, и вряд ли кто-то всерьез думает, что премьер-министр будет устранен от этой темы.

Заявление юридического советника о том, что назначение Давида Зини "вряд ли может быть осуществлено" выглядит более брутальным, однако немного с другого угла. Первым этапом назначения главы ШАБАКа должно быть утверждение его специальной комиссией. Комиссия эта на данный момент не сформирована, а одним из ее участников должен быть глава Управления госслужбы. Эта должность пока вакантна, так как БАГАЦ и Гали Баарав-Миара сначала объявили недопустимыми процесс назначения, а затем так же охарактеризовали законопроект регулирующий этот процесс. На данный момент главы Управления госслужбы нет, комиссии, которая должна рассмотреть кандидатуру Давида Зини, нет, а до завершения каденции Ронена Бара осталось чуть более двух недель.

Профессор Одед Мудрик в прошлом заместитель председателя Окружного суда в Тель-Авиве сказал мне на этой неделе в интервью "Кан РЭКА", что до недавнего момента, а отчасти и сейчас, был убежден в несправедливости обвинений в адрес юридического советника правительства по поводу блокирования ею большинства назначений, инициированных правительством. "Но когда я вижу, что происходит с назначением главы ШАБАКа, я начинаю думать, что возможно есть доля истины в словах тех, кто утверждает что Баарав-Миара пытается создать ситуацию, при которой премьер-министр не сможет функционировать и будет вынужден подать в отставку", – сказал профессор Мудрик.

На этом фоне последовало обращение организации "Бастион демократии" к юридическому советнику правительства с требованием объявить Нетаниягу неспособным исполнять его обязанности в связи с необходимостью назначить нового главу ШАБАКа. По сообщению журналиста Авраама Блоха из газеты "Маарив", ответ Гали Баарав-Миары ожидается в самое ближайшее время.

А на следующей неделе начнется допрос обвиняемого Биньямина Нетаниягу представителями прокуратуры. Отношения между премьер-министром и юридической системой достигают нового пика напряженности.

Сделка с ХАМАСом: новые угрозы Смотрича

С появлением на повестке дня контура новой сделки с ХАМАСом вновь повысили голос лидеры правого фланга израильской политики. Глава "Ционут Датит" Бецалель Смотрич заявил в интервью 103FM, что обвалит правительство – не только выйдет из него, но и обвалит – в том случае, если поймет, что "мы не движемся к победе". Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир высказался более туманно, но заявил, что Нетаниягу знает, каковы его "красные линии".

Невозможно сейчас предсказать, как поведут себя в решающий момент Смотрич и Бен-Гвир. Однако, когда вся политическая система переходит в режим предвыборной кампании, то все голоса звучат резче.

Никто на самом деле не знает, насколько действительно влиятельным было политическое давление со стороны Смотрича и Бен-Гвира с целью не допустить сделки с ХАМАСом. Одно очевидно – это давление было, и Нетаниягу принимает его в расчет. С другой стороны, если верны слухи об усиливающемся давлении на Израиль со стороны президента Трампа с требованием завершить войну, то очень может быть, что мы приближаемся к той точке, где Нетаниягу придется выбрать между коалицией и коалицией с Трампом.

Рискну предположить, что когда дойдет до подлинного выбора, решение будет таким же, каким оно было в 2020 году, когда Нетаниягу под давлением Трампа отказался от распространения суверенитета на Иорданскую долину, получив в качестве компенсации "соглашения Авраама". По иронии судьбы, в эти дни активно обсуждается возможность того, что Нетаниягу в качестве компенсации "подарит" Смотричу, если не распространение суверенитета, то расширение строительства в Иудее и Самарии и легализацию непризнанных на данный момент еврейских поселений. Решение, касающееся создания или легализации задним числом 22 таких поселений, уже принято военно-политическим кабинетом. Хватит ли этого для того, чтобы оставить Смотрича в правительстве в случае завершения войны в Газе, неясно.

И нельзя забывать о календаре. Сделка с ХАМАСом, о которой сейчас идет речь, предусматривает прекращение огня сроком на два месяца. Смотрич и Бен-Гвир вполне могут дать Нетаниягу эти 60 дней для того, чтобы добиться освобождения некоего числа заложников. Два месяца – это конец июля, именно тот момент, когда Кнессет уходит на каникулы. А там и осенние праздники, после которых Кнессет возвращается к работе, и к, по общему мнению, скорому роспуску. В этой ситуации Смотрич сможет, в том случае, если военные действия не будут возобновлены, красиво хлопнуть дверью, поставив точку на каденции нынешнего правительства.

Оппозиция: Голан, Беннет и другие

В оппозиции на этой неделе более всего были заняты вопросом, как сохранить единство рядов, отмежевавшись от скандальных заявлений Яира Голана. Развитие истории с назначением главы ШАБАКа, помноженное на продолжающуюся войну в Газе, дало им такую возможность. С другой стороны, главы оппозиции очень недвусмысленно дали понять Голану, что они думают о нем. Сделали они это, созвав совещание глав оппозиционных партий без его участия. Позднее, правда, Лапид и Голан встретились и даже побеседовали, а Либерман напомнил Нетаниягу с трибуны Кнессета, что именно премьер продвигал несостоявшееся назначение Голана на должность начальника генерального штаба.

Сам Голан вновь призвал к объединению партий "Демократим", "Еш Атид" и "Махане Мамлахти". Маловероятно, что Лапид или Ганц, резко осудившие высказывания Яира Голана, согласятся пойти на союз с ним.

Согласно опросам, опубликованным в последние дни, Голан потерял от двух до четырех мандатов. В ближайшие недели станет ясно, идет ли речь о разовом эффекте или о тенденции, которая может пошатнуть статус Голана не только в партии "Демократим", но и во всем оппозиционном блоке.