Бойня в военном лагере "Урим" 7/10: прорыв террористов, как погибли военнослужащие

ЦАХАЛ опубликовал результаты расследования боев на военной базе "Урим" в "черную субботу 7 октября 2023 года. Результаты расследования в более подробном варианте были представлены семьям погибших, а также военнослужащим и сотрудникам служб безопасности, которые служили и сражались на базе в тот день. Итоги расследования подвели бывший командующий Южным военным округом генерал-майор Ярон Финкельман и глава Командования тылом генерал-майор Рафи Мило.

Следственной группой было установлено, что благодаря действиям командиров и военнослужащих, присоединившихся к боевым действиям и защищавших военный лагерь, миссия террористов была сорвана. Однако система обороны базы не была должным образом подготовлена к сценарию проникновения и масштабной атаки. В результате террористы устроили бойню в военном лагере, пока не были ликвидированы бойцами ЦАХАЛа.

В боях в военном лагере "Урим" погибли 8 солдат и командиров, многие были ранены (не все обстоятельства гибели и ранений военнослужащих описаны в отчете – прим.ред.)

Следственной группой было установлено, что лагерь "Урим" не был изначальной целью террористов, они прибыли в военный лагерь из-за ошибки в пути к своей изначальной цели: планировалось нападение на базу военной разведки, расположенную неподалеку, и ее захват.

Расследование проводил полковник Ашер Беништи при участии других членов следственной группы изнутри базы и извне. Следствие длилось около полутора лет, оно включало в себя много часов интервью и собеседований с военнослужащими и сотрудниками служб безопасности и спасения, которые служили, сражались и находились в лагере. В ходе расследования были собраны информационные материалы, сообщения, видеозаписи и другие данные для формирования максимально широкой и точной картины развития событий в тот день. В рамках расследования члены следственной группы собрали и объединили видеофрагменты с камер безопасности и с нательной камеры террориста, проникшего на базу, была также проведена реконструкция событий на месте, обработаны данные с пунктов наблюдения и результаты расследований.

Оперативное расследование ЦАХАЛа изучило развитие событий, управление боевыми действиями и действия сил безопасности в инциденте с проникновением и боем в военном лагере "Урим" в сложной и комплексной ситуации: этот военный объект был лишь одним очагов из десятков очагов боевых действий в неожиданной атаке 7 октября. Одновременное проникновение тысяч террористов через десятки точек прорыва, атака десятков объектов одновременно, включая военные базы, укреппункты ЦАХАЛа и военные лагеря, где велись продолжительные бои за защиту лагеря и сохранение жизней солдат, стали центральными факторами, затруднившими прибытие войск в населенные пункты и нехватку подкреплений в очагах боя.

Военный лагерь "Урим" находится рядом с участком под ответственностью южной бригады дивизии "Газа" на расстоянии около 16 км от границы с сектором, рядом с кибуцем Урим. Он служит военной инфраструктурой для трех подразделений: Командование тыла Южного округа, батальон 414 (414-й полевой разведывательный батальон "Нешер", пограничные войска), а также для подразделений разведки ("модиин"). У каждой из трех этих баз была своя система обеспечения безопасности солдат, отвечавшая за охрану базы. В утро нападения отряд быстрого реагирования ("китат коненут" ) военного лагеря Командования тылом Южного военного округа состоял из семерых охранявших базу солдат, из них шестеро были вооружены, седьмой невооруженный находился в качестве подкрепления для остальных.

В 06:29 ХАМАС начал массированный ракетный обстрел по южным населенным пунктам и военным объектам в тылу Государства Израиль. Террористы прорвали разделительное заграждение в десятках различных точек проникновения, через которые проникли на израильскую территорию на машинах, мотоциклах и пешком. В считанные минуты весь район оказался под хорошо организованной атакой при значительном численном превосходстве противника.

Хронология событий, установленная следственной группой:

Первый этап: функционирование лагеря до атаки (с 06:29 до 07:26)

В начале атаки десять террористов на пяти мотоциклах проникли на территорию Израиляи направились в сторону военного комплекса "Урим". Одновременно с этим две девушки-военнослужащие во время смены караула на главных воротах ("шин-гимель") базы Южного округа вошли в бомбоубежище ("мигунит") из-за ракетной тревоги "Цева Адом". Эти девушки находились в "мигуните" до завершения боя и эвакуации в 12:30. Еще один солдат в это время вошел в защищенное помещение ("мигунит") в оружейной, а остальные военнослужащие, находившиеся в военном лагере Южного округа, вошли в бомбоубежище рядом с женскими жилыми помещениями.

Оперативный сержант ("самбацит", оператор пунктов командования и связи) в командном пункте ("хамаль") начала управление инцидентом, в 06:36 в "хамаль" прибыли три дополнительных оператора, которые начали помогать ей в выполнении задач.

Поскольку ракетная тревога "Цева Адом" не прекращалась, дежурная командир приказала всем охраняющим базу солдатам в WhatsApp-группе охраны оставаться в защищенных помещениях до получения дальнейших указаний. Оперативный сержант ("самбацит") вышла из пункта командования и связи и перешла в "мигунит" возле женских жилых помещений из-за продолжающегося ракетного обстрела.

В 06:42 командующий округом отдал приказ всем офицерам штаба в WhatsApp-группе прибыть в округ для управления ситуацией с массированным ракетным обстрелам тыла. Дополнительные офицеры Южного округа выехали из дома для помощи, но по дороге двое из них пострадали в столкновениях с террористами и были эвакуированы в больницы.

В 07:17 специалист по специализированным системам в округе сообщил в командный пункт о стрельбе к западу от Офакима. Через две минуты после этого он вошел через главные ворота базы округа.

В 07:21 группа террористов прибыла к одним из ворот военного комплекса, в восточной его части, и заложила взрывчатку на заборе базы Командования тылом. В это время офицер по специализированным системам вошел в "хамаль" для получения картины ситуации.

Около 07:25 командующий округом приказал одной из операционных сержантов собрать всех военнослужащих в "хамале" в связи с непрекращающимися сиренами, исходя из предположения, что это наиболее защищенное место для непрерывного пребывания в укрытии на территории базы.

Второй этап – проникновение противника в лагерь и начало бойни (с 07:26 до 07:49)

В 07:26 террористы активировали установленную на заборе взрывчатку, пробили ворота и проникли на базу. Секунды спустя дежурные заметили их на трансляциях с камер безопасности и по системе оповещения объявили о прорыве террористов через ворота. Они приказали всей отряду быстрого реагирования немедленно направиться к точке прорыва. Одновременно с этим один из офицеров и дополнительная оператор координации и связи заперли ударные двери на входе в окружной командный пост (МАЦПАМ – "моцав пикуд мехози"), где действовал "хамаль".

В 07:29 отряд быстрого реагирования и две оперативные сержантки начали бежат ь в направлении "хамаля" из бомбоубежища возле женских жилых помещений. Группа террористов заметила бегущих солдаток и открыла по ним огонь, две военнослужащих были убиты, еще две были ранены, но продолжили бежать к окружному командному пункту, остальные вернулись к женским жилым помещениям, несколько из них были ранены.

Затем террористы подошли к бомбоубежищу ("мигунит") возле оружейной, где находился один солдат, они открыли огонь и убили его, после чего разместились в бомбоубежище для планирования продолжения атаки.

Примерно в это же время офицер штаба округа попросил перебросить отряд быстрого реагирования ("китат коненут") соседней военной базу военной разведки (414-й батальон), чтобы помочь отразить атаку. Кроме того, заместитель командующего округом переговорил с заместительницей командира 414-го батальона, а дежурный офицер связалась с командиром роты обороны батальона.

В 07:33 офицер-инструктор отдела кадров округа прибыл без оружия к главным воротам базы для начала экстренной мобилизации резервистов. Вскоре периферийное электроснабжение базы отключилось, в результате чего система ворот вышла из строя. Через несколько минут офицеру по телефону объяснили ситуацию, и он покинул базу, отправившись к автозаправочной станции "Дор Алон" на развязке Урим.

Операторы беспилотников 414-го батальона подняли над территорией базы дрон, чтобы установить местоположение террористов.

В 07:39 один из террористов вышел из бомбоубежища возле оружейной, еще раз выстрелил в одну из военнослужащих, убитых ранее, и взял оружие одной из погибших.

Командир округа приказал собрать всех солдат в зале управления и контроля и убедиться, что проникшая на базу группа – действительно террористы, а не солдаты из соседнего 414-го батальона.

Примерно в 07:44 дрон 414-го батальона идентифицировал местоположение террористов – в "мигуните" оружейной.

В 07:49 командир группы террористов разделил группу: с тремя боевиками он направился к женским жилым помещениям. Они подожгли автомобиль дежурного командира, добрались до чрезвычайных складов и начали стрелять в двери, пытаясь их взломать. В это время одна из операторов "хамаля" обратилась по внутренней связи базы к террористам и призвала их покинуть базу, подчеркнув, что при дальнейшем продвижении внутрь они будут ликвидированы. Через несколько минут террористы вернулись в "мигунит" оружейной, чтобы обсудить план действий по атаке центра базы.

Третий этап: атака противника на командный пункт округа (МАЦПАМ) (с 07:49 до 08:29)

В 08:02 террористы выпустили ракету РПГ по командному пункту округа (МАЦПАМ). Ракета попала в окно зала заседаний, расположенного далеко от центра управления ("хамаля"). Затем террористы выдвинулись в сторону командного пункта и здания отдела кадров. В это время к воротам прибыл офицер-резервист, который пытался попасть на базу. Террористы открыли по нему огонь, ранив офицера в ногу. Он отступил и покинул базу, отправившись к автозаправке "Дор Алон" на развязке Урим.

В 08:05, когда террористы уже обошли окна и двери командного пункта в поисках путей входа внутрь, один из террористов увидел, что главная дверь МАЦПАМа открыта. Террористы бросили в холл гранату и открыли беспорядочный огонь, чтобы открыть себе безопасный путь. Затем они вошли в холл и попытались открыть первую железную дверь, но им это не удалось. Террористы продолжили обходить здание снаружи в поисках входа, попытались открыть входную дверь в восточной части здания. Офицер по специализированным системам, находившийся в "хамале" с девушками-военнослужащими, встал у входа с оружием, полученным от дежурной офицера, чтобы защитить девушек.

В 08:14 террористам удалось открыть первую железную дверь, они прошли к стойке регистрации на входе, через минуту они открыли вторую железную дверь и застрелили офицера по специализированным системам. Это был старший сержант Аарон Фараш (36 лет, из Офакима).

Затем террористы бросили внутрь командного пункта гранату, но она не взорвалась.

Примерно в 08:15 военнослужащие 414-го батальона прорвали забор, разделяющий базу Командования тылом и базу 414-го батальона. Они разделились на три группы: одна группа под командованием командира учебной роты и вторая группа под командованием заместителя командира роты обороны прошли в направлении оперативного центра резервной бригады "Даниэль", подчиненной округу. Третья группа под командованием заместителя командира одной из рот 414-го батальона разместилась за женскими жилыми помещениями.

В 08:10 группа под командованием заместителя командира роты обороны разместилась на крыше и оттуда вела бой с террористами вплоть до завершения боев.

Тем временем террористы бросили еще несколько гранат в командный пункт, в то время как девушки-военнослужащие прятались за угловым столом во внутренней части "хамаля". Дежурная офицер – 23-летняя Алина Правосудова – передала свое оружие одной из операторов пункта командования и связи, сама взяла оружие погибшего Аарона Фараша, и они направили оружие в сторону входной двери. В этот момент взорвалась еще одна граната, военнослужащие не пострадали.

В 08:19 террористы вошли в командный центр через вторую дверь. Они расстреляли камеры безопасности, "ослепив" систему наблюдения: на этом этапе камеры прекратили функционировать, и записи с них обрываются. К этому моменту командир округа прибыл в район базы, он побежал к воротам, через которые проникли террористы, вместе с еще одним военнослужащим. Они надеялись застать террористов врасплох и атаковать их со скины.

В 08:24 террористы открыли дверь "хамаля", девушки-военнослужащие открыли по ним огонь. Тогда террористы бросили внутрь "хамаля" гранату, которая взорвалась в левом углу комнаты. В результате взрыва все системы "хамаля" были повреждены и перестали функционировать. После взрыва гранаты террористы ворвались в помещение и в упор расстреляли находившихся в нем девушек. Три военнослужащие в этом бою погибли:

старший лейтенант Алина Правосудова (23 года, из Хайфы, офицер радиоэлектронной разведки),

сержант Шир Шломо, 19 лет, из Нетании, южный округ Командования тылом,

сержант Данит Коэн, 19 лет, из Сдерота, Командование тылом. Еще две девушки были ранены.

Затем террористы обыскивали "хамаль" около пяти минут в поисках секретной военной информации. Они покинули здание в 08:29.

Четвертый этап: ведение боев, прибытие подкрепления, зачистка лагеря и эвакуация раненых и погибших (с 08:29 до 15:00)

Практически одновременно с прорывом террористов в "хамаль" на территорию базы через главные ворота вошел командир округа. Военнослужащие 414-го батальона, находившиеся возле женских жилых помещений, решили, что это террорист, и обстреляли его. Опознав офицера, солдаты прекратили огонь, а командир округа присоединился к ним.

Затем военнослужащие, находившиеся возле женских общежитий, и стрелки на крыше "хамаля" бригады "Даниэль" заметили троих террористов, прятавшихся в "мигуните" оружейной, и уничтожили их. В 08:35 дополнительные военнослужащие 414-го батальона вошли на территорию базы и присоединились к своим товарищам.

Примерно в 08:37 к воротам базы прибыл заместитель командира округа, солдаты вновь ошибочно идентифицировали его как террориста и открыли по нему огонь. Когда офицера все же опознали, его командир приказал ему остаться у ворот и контролировать вход дополнительных израильских сил на базу, чтобы избежать дополнительных случаев "дружественного огня".

В 08:47 бойцы на крыше командного пункта бригады "Даниэль" заметили террориста за бомбоубежищем возле канцелярии командира базы и уничтожили его. В период между 08:50 и 09:10 военнослужащие обнаружили двоих террористов в здании медицинского пункта. Они приблизились к медпункту, чтобы уничтожить террористов, в перестрелке была ранена командир, еще одна военнослужащая получила тяжелые ранения, от которых позже скончалась.

Имя погибшей – сержант Ади Громан, 19 лет, из Хоглы, 414-й батальон.

Бой продолжался еще какое-то время, в районе "мигунита" возле канцелярии командира базы были обнаружены и уничтожены еще два террориста, в самом бомбоубежище обнаружили еще двоих террористов. Вскоре после этого прибыло подкрепление из различных подразделений. Главные ворота пришлось взламывать, поскольку без электричества они не работали.

В 09:45 к командиру округа присоединилась командная группа Центра подготовки сухопутных войск, она получила приказ заниматься ранеными и начать прочесывание территории в поисках террористов. Примерно в 10:40 были уничтожены последние два террориста, прятавшиеся в бомбоубежище возле канцелярии командира базы.

На этом бой за военный лагерь завершился, военнослужащие начали прочесывать базу для зачистки от возможных террористов и поисков раненых и погибших. Две военнослужащие, которые все это время оставались ранеными в "хамале", были эвакуированы.

В период с 11:30 до 12:30 были эвакуированы еще несколько военнослужащих. С 13:40 до 15:00 была проведена первичная идентификация тел погибших, после чего они были эвакуированы с базы.

Основные выводы и уроки расследования боев в военном лагере "Урим"

1. ХАМАСу не удалось полностью достичь своих целей: проникшие на базу террористы были боевиками элитного террористического подразделения, однако их было меньше, чем планировалось изначально. По плану операции они должны были атаковать военный лагерь военной разведки, захватить его, убить солдат и захватить солдат в заложники, а также уничтожить разведывательную инфраструктуру. Террористы заблудились, и вместо лагеря военной разведки прибыли в лагерь Командования тылом. Благодаря мужественным действиям военнослужащих, защищавших лагерь, террористы не смогли достичь своих целей.

2. Концепция защиты лагеря учитывала комплекс действий по противодействию угрозы проникновения на базу, однако саму возможность проникновения она не включала, поэтому оборонные силы никогда не отрабатывали подобный сценарий. Тренировки проводились лишь в формате реакций на мелкие точечные инциденты.

3. Начиная с 07:31 – с самого первого сообщения о прорыве террористов на базу и вплоть до завершения боев – все сообщения о ситуации велись только на уровне командиров в прямых телефонных разговорах. Не было выпущено конкретное объявление ни на одной платформе о проникновении террористов на базу, поэтому все время боя на базу продолжали прибывать военнослужащие, не знавшие о происходящем и не имевшие плана действий.

4. Лагерь "Урим" предусматривает штат из 12 охранников, но на момент инцидента укомплектованы были только семь ставок и ни один охранник не был на смене в "черную субботу".

5. Следственная группа установила, что необходимо усовершенствовать оборонительную инфраструктуру в военном лагере "Урим", обновить протоколы обороны и сформулировать порядок действий всех дежурных в случае проникновения на базу. Необходимо также увеличить количество вооруженных военнослужащих в лагере и подкрепить их навыки обращения с оружием. Важно также усовершенствовать совместные тренировки трех соседствующих подразделений для отработки объединения и взаимопомощи в сложных ситуациях. Необходимо также укрепить оперативную связь Командования тылом Южного округа с дивизией "Газа" и южной бригадой.

6. Следствие отметило мужество командиров и солдаток в "хамале", боевой дух солдат, участвовавших в боях и стремление к боевому контакту командиров и бойцов, сражавшихся в лагере "Урим".