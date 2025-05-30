x
30 мая 2025
|
последняя новость: 18:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 мая 2025
|
30 мая 2025
|
последняя новость: 18:07
30 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В преддверии праздника Шавуот дивизия Иудеи и Самарии была усилена несколькими ротами

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 30 мая 2025 г., 16:56 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 17:51
В преддверии праздника Шавуот дивизия Иудеи и Самарии была усилена несколькими ротами
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа действовали в течение недели по всей Иудее и Самарии.

В ходе операции были задержаны 80 подозреваемых в терроризме, конфискованы семь единиц оружия, а также изъяты семь миллионов шекелей, предназнаячавшиеся для нужд террористических группировок.

В преддверии праздника Шавуот дивизия Иудеи и Самарии была усилена несколькими ротами. Силы ЦАХАЛа находятся в состоянии повышенной готовности..

ЦАХАЛ продолжит действовать в Иудее и Самарии для предотвращения террора и обеспечения безопасности граждан Израиля.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook