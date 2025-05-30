В преддверии праздника Шавуот дивизия Иудеи и Самарии была усилена несколькими ротами
время публикации: 30 мая 2025 г., 16:56 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 17:51
Силы ЦАХАЛа действовали в течение недели по всей Иудее и Самарии.
В ходе операции были задержаны 80 подозреваемых в терроризме, конфискованы семь единиц оружия, а также изъяты семь миллионов шекелей, предназнаячавшиеся для нужд террористических группировок.
В преддверии праздника Шавуот дивизия Иудеи и Самарии была усилена несколькими ротами. Силы ЦАХАЛа находятся в состоянии повышенной готовности..
ЦАХАЛ продолжит действовать в Иудее и Самарии для предотвращения террора и обеспечения безопасности граждан Израиля.