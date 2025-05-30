Умерла пятилетняя девочка, получившая тяжелые травмы в результате ДТП в Иудее
время публикации: 30 мая 2025 г., 16:39 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 16:56
В больнице умерла пятилетняя девочка, получившая тяжелые травмы в результате ДТП недалеко от Мецад Шимон (Иудея).
К моменту прибытия медиков ребенок не дышал, у него не было пульса. Пострадавшую девочку, не прекращая реанимационных мероприятий, доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.
Еще один человек в результате аварии получил множественные ранения средней степени тяжести, и трое ранены легко.
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