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Израиль

Уничтожены террористы, обстрелявшие солдат "Голани" из РПГ. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 30 мая 2025 г., 15:03 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 15:07
Уничтожены террористы, обстрелявшие солдат "Голани" из РПГ. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Подразделения ЦАХАЛа под командованием штаба Южного военного округа и при сотрудничестве с ШАБАКом продолжают военную операцию "Колесницы Гидеона" против террористических организаций по всему сектору Газы.

В ходе боевых действий были ликвидированы террористы, уничтожены средства ведения боя, израильские войска уничтожают также террористическую инфраструктуру – как наземную, так и подземную.

В четверг, 29 мая, во время деятельности в секторе Газы боевой группы бригады "Голани" по израильским военнослужащим выпустили две ракеты РПГ, в результате чего трое бойцов были легко ранены.

Военнослужащие ответили огнем в направлении источника стрельбы, после чего навели на источник обстрела авиацию, которая уничтожила террористов с воздуха.

Пострадавшие военнослужащие были эвакуированы в больницу для получения медицинской помощи, их семьи извещены.

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