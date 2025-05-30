В Беэр-Шеве машина сбила пешехода, он в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о ДТП на улице Дерех Мецада в Беэр-Шеве.

Автомобиль сбил пешехода, в результате этого инцидента молодой человек в возрасте около 20 лет получил множественные травмы.

Оказав пострадавшему неотложную помощь, медики отвезли его в больницу "Сорока" в тяжелом состоянии.