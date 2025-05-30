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Израиль

В Беэр-Шеве машина сбила пешехода, он в тяжелом состоянии

Мада
время публикации: 30 мая 2025 г., 14:36 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 14:47
В Беэр-Шеве машина сбила пешехода, он в тяжелом состоянии
Yonatan Sindel_Flash90

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о ДТП на улице Дерех Мецада в Беэр-Шеве.

Автомобиль сбил пешехода, в результате этого инцидента молодой человек в возрасте около 20 лет получил множественные травмы.

Оказав пострадавшему неотложную помощь, медики отвезли его в больницу "Сорока" в тяжелом состоянии.

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