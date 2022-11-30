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    В Израиле

    ВВС Израиля и США провели совместные учения. ВИДЕО

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    ВВС Израиля и США провели совместные учения. ВИДЕО
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ВВС Израиля и США провели совместные учения. ВИДЕО
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ВВС Израиля и США провели совместные учения. ВИДЕО
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ВСЕ ФОТО

    Военно-воздушные силы ЦАХАЛа и армии США провели совместные учения, в ходе которых отрабатывали различные сценарии воздушных боев.

    Учения проходили в воздушном пространстве Израиля. В ходе вчерашних маневров, 29 ноября, четыре самолета ВВС ЦАХАЛа F-35i сопровождали четыре американских истребителя F-15.

    Сегодня, 30 ноября, израильские и американские ВВС отрабатывали заправку самолетов в воздухе. В маневрах принимали участие израильские истребители F-16i и американский самолет-заправщик Боинг KC-135 Stratotanker.

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    Совместные американо-израильские воздушные учения проводились в рамках сотрудничества между вооруженными силами двух государств и подготовки к возможным угрозам на Ближнем Востоке, в частности со стороны Ирана.

    Премьер-министр Израиля Яир Лапид посетил подземный командный пункт ВВС в рамках проведения серии совместных учений ЦАХАЛа и армии США, на которых отрабатываются различные сценарии предотвращения иранской и других возрастающих в регионе угроз, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

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    Начальник генштаба генерал-майор Авив Кохави и командующий ВВС генерал-майор Томер Бар представили премьер-министру оперативную информацию, план дальних полётов и действий против стран "третьего круга", включающий изучение возможностей получения разведданных и проведения атак.

    Премьер-министр заявил: "Стратегическое сотрудничество с США и другими странами укрепляет возможности ЦАХАЛа перед лицом угроз на Ближнем Востоке, главная из которых – Иран. У нас есть партнёры в небе и на суше, но мы имеем право действовать так, как считаем нужным, и защищать Государство Израиль".

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