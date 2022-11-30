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    В Израиле

    "Кешет": "Ликуд" и "Ционут Датит" договорились о распределении портфелей

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    Olivier Fitoussi/Flash90

    "Ликуд" и "Ционут Датит" пришли к соглашению о том, какие министерские портфели получит партия религиозных сионистов.

    Бецалель Смотрич будет занимать пост министра финансов до 2025 года, а затем будет назначен на пост министра внутренних дел и министра поселенчества. Напомним, что пост главы МВД в первую половину каденции будет занимать глава ШАС Арье Дери.

    Еще один представитель "Ционут Датит", предположительно Офир Софер, займет пост министра по делам алии и интеграции, а в 2025 году станет или министром транспорта, или министром просвещения. Прерогатива определить, какое министерство займет Софер, остается за "Ликудом".

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    В 2025 году пост министра по делам алии и интеграции займет Орит Струк, которая до тех пор будет министром по делам поселенчества.

    Комиссию Кнессета по законодательству возглавит депутат Кнессета Симха Ротман.

    Как в случае с "Оцма Иегудит", так и в случае с "Ционут Датит", к настоящему моменту достигнуто соглашение исключительно о распределении портфелей. Вопросы повестки дня будущего правительства до сих пор не согласованы окончательно. 

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    "Ликуд" и "Ционут Датит" опубликовали совместное заявление: "Публикации о должностях и портфелях неточны, Мы предлагаем всем запастись терпением и дождаться официального сообщения, которое будет опубликовано после подписания соглашения", - говорится в заявлении.

    Продолжаются переговоры и с партией "Яадут а-Тора". Ашкеназские ультраортодоксы возмущены тем, что "Ликуд" взял назад обещание предоставить портфель министра социального равноправия депутату Ури Маклеву.  В "Яадут а-Тора" обвиняют "Ликуд" и Нетаниягу в "демонстративном пренебрежении" интересами и требованиями партии. 

    В ШАС ожидают утверждения закона, который позволит беспрепятственно назначить Арье Дери на пост министра финансов. Для продвижения этого закона в коалиции намерены проголосовать за смену спикера Кнессета. Продолжается сбор подписей за созыв внеочередного пленарного заседания Кнессета, где предполагается избрать нового спикера. Депутаты от партии "Яадут а-Тора" подписали официальное требование о созыве заседания, и ожидается, что оно состоится 5 декабря.

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    Как сообщает "Кешет", Нетаниягу намерен вынести на голосование вопрос об избрании постоянного, а не временного спикера Кнессета.В "Ликуде" развернулась борьба вокруг этой должности. На нее претендуют депутаты Йоав Киш, Давид Амсалем, Дани Данон, Офир Акунис. Если Амир Охана не получит пост главы МИДа, скорее всего он станет ведущим кандидатом на пост спикера.

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    Коалиционные переговоры: Нетаниягу и Смотрич беседуют в Кнессете
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