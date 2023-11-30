Лидеры ХАМАСа должны быть ликвидированы. Интервью в бывшим офицером ШАБАКа, допрашивавшим Синуара

Бывший глава следственного отдела ШАБАКа Миха Коби, который допрашивал Яхью Синуара в израильской тюрьме, рассказал корреспонденту NEWSru.co.il Алле Гавриловой о своих впечатлениях от общения с нынешним лидером ХАМАСа в секторе Газы.

Когда вы познакомились с Синуаром и сколько часов в общей сложности с ним провели?

Впервые Синуар попал ко мне на допрос в 1989 году. В то время он был главой подразделения внутренней безопасности ХАМАСА "Мажд". В переводе это означает "слава". Задачей этого подразделения была ликвидация предателей. Кроме этого, Синуар был советником шейха Ахмада Ясина.

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В общей сложности я провел с ним 150-180 часов. Это очень много. За это время я успел хорошо его изучить. Его ненависть к евреям была абсолютно фанатичной и так же фанатично он относился к Корану. Но самым важным в жизни была для него Хартия ХАМАСа, составленная в 1988 году шейхом Ясином. Кстати, Синуар, будучи одним из советников Ясина, принимал участие в составлении Хартии. В ней сказано, что государство Израиль нужно уничтожить. Вот Синуар и делал все, чтобы достичь этой цели.

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С какой целью вы его допрашивали?

Я хотел как можно больше узнать о ХАМАСе и о том, как действует эта организация с военной и других точек зрения – как воспитывает молодежь, как помогает слабым слоям населения. И, само главное, мне нужен был список членов ХАМАСа. В итоге от Синуара и остальных мы получили список из 500 боевиков и всех их арестовали. В 1989 году это был весь ХАМАС. Сегодня их 30 тысяч. После задержаний выяснилось, что террористы находились на последних этапах подготовки к большой резне евреев. Всех их приговорили к длительным тюремным срокам. В том числе, самого Синуара.

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К сожалению, после неудачной попытки покушения на Халида Машаля в Иордании в 1997 году Израилю пришлось освободить шейха Ахмада Ясина. После освобождения Ясин начал работать над возрождением ХАМАСа в секторе Газы и продолжал поддерживать тесную связь с Синуаром, который руководил штабом ХАМАСа в израильской тюрьме. Они очень тесно сотрудничали, общаясь через "Красный крест" и адвокатов. Синуар, отбывавший у нас четыре пожизненных тюремных срока, в том числе отдавал из тюрьмы приказы о совершении терактов как на территории Израиля, так и в Иудее и Самарии.

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Он лично в тюрьме перерезал бритвой горло трем заключенным, которые, по его мнению, сотрудничали с нами.

А еще до своего ареста он своими руками зарезал мясницким ножом 12 человек, которых считал осведомителями ШАБАКа. Одного он и его помощники даже не зарезали, а посадили в яму и забрасывали песком, пока тот не задохнулся.

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Кстати, на самом деле все эти 12 человек не были предателями. За эти убийства Синуара прозвали "мясником из Хан-Юниса".

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На каком языке вы проводили допросы?

На арабском. Хотя он уже тогда неплохо знал иврит. А в тюрьме выучил его в совершенстве. Он очень много читал на иврите, в основном биографии израильских лидеров – Рабина, Шамира, Бен-Гуриона. Синуар объяснял это тем, что врага нужно знать как можно лучше.

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Я допрашивал не только Синуара, но и многих других членов ХАМАСа. И они все производили впечатление людей с совершенно промытыми мозгами. Они все свято верили в Хартию ХАМАСа. То есть в то, что для создания Исламского халифата сначала необходимо уничтожить всех евреев, а потом и всех остальных неверных.

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Похоже на "Исламское государство".

Их Хартия выглядит точно так же.

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Как бы вы описали Синуара?

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Он крайне харизматичен, очень умен и хитер, яростно ненавидит евреев и не интересуется ничем, кроме джихада. Он часто говорил на допросах о том, что мечтает создать свою армию и войти с ней в еврейские поселки, чтобы вырезать там всех евреев. Что и сделал 7 октября. Он все время говорил, что еще выйдет из тюрьмы и своего добьется. И его действительно освободили в рамках "сделки Шалита".

Он обладает сильным даром убеждения. Он в тюрьме поддерживал тесные связи с Ираном, договаривался о поставках оружия в Газу, о строительстве заводов по производству оружия на территории сектора, об отправке в Газу иранских инструкторов. Это ведь иранцы тренировали в секторе отряды "Нухба", которые устроили резню 7 октября.

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На ваш взгляд, что для Синуара важнее – собственное выживание или достижение целей, описанных в Хартии ХАМАСа?

Ему всегда была важнее цель. Он считает себя национальным героем, героем ислама. И ему совершенно не важно, сколько жителей Газы будут убиты для достижения этой цели, потому что и его жизнь ему менее важна. Для него главное – это уничтожить Израиль или нанести по нам как можно более мощный удар.

Он садист?

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Он фанатик и социопат. Достаточно посмотреть ему в глаза – у него глаза убийцы. По нему это видно. Он когда-то решил, что его женой и детьми будет ХАМАС, и только после "сделки Шалита" его убедили жениться и родить одного ребенка. Напоминаю: у него был рак, и израильские врачи сделали ему операцию и спасли ему жизнь. Но меня не удивляет, что он отплатил нам таким образом – у него нет чувств, он не умеет испытывать благодарность.

Заложники говорят, что Синуар однажды пришел в помещение, где их держали, и пообещал, что с ними ничего не случится. Вы в это верите?

Нет. Он так яростно нас ненавидит, что я не представляю, чтобы он мог их посетить и тем более сказать, что о них позаботится.

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(Интервью было взято до того, как израильские спецслужбы выяснили, что заложницы, рассказывавшие о "визите Синуара", были введены в заблуждение – прим.ред).

Вы протестовали против того, чтобы Синуара внесли в списке освобожденных по "сделке Шалита"?

Я уже тогда не работал в ШАБАКе, но очень просил включить меня в комиссию, которая рассматривала кандидатуры для освобождения. Я реально боялся, что если Синуара освободят, ему удастся восстановить ХАМАС и многое сделать для осуществления своих целей. К сожалению, меня не послушали. Его освобождение было жесточайшей ошибкой.

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Насколько велики амбиции Синуара? Хочет ли он стать лидером ХАМАСа не только в Газе?

Безусловно. У него огромные амбиции, одна из которых – сменить Исмаила Ханийю. Но мы этого не допустим. Мы сделаем все, чтобы его ликвидировать.

Верите ли вы, что лидеры ХАМАСа, находящиеся вне сектора Газы, не знали о том, что Синуар готовит нападение именно 7 октября?

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Не верю ни на минуту. Все прекрасно знали, что произойдет 7 октября, и у нас есть доказательства. Ну, неужели фотографы AP знали о планах Синуара, а руководство ХАМАСа – нет?

Почему ХАМАС так тщательно документировал свои зверства 7 октября и распространял эти видео в сети?

Во-первых, им было важно похвастаться своими успехами. И этим успехам действительно аплодировали – и не только в Газе. Во-вторых, они не зря вели себя хуже нацистов – они реально соревновались в том, кто больше убьет, отрежет больше голов, изнасилует больше женщин. Их целью было не только уничтожение евреев, но и унижение, поскольку именно унижение больше всего привлекает толпу варваров, которую они хотят за собой повлечь. Это их извращенная трактовка Корана, который на самом деле всего этого не говорит.

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Как победить Синуара?

Убить. Не только его, но и всех, кто принимал участие в нападении на Израиль и всех, кто относит себя к ХАМАСу. Их нельзя оставлять в живых, потому что пока они живы, они опасны. И не только для евреев, но и для всех, кто мешает им осуществить Хартию ХАМАСа.