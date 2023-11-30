Лидеры ХАМАСа должны быть ликвидированы. Интервью в бывшим офицером ШАБАКа, допрашивавшим Синуара
Бывший глава следственного отдела ШАБАКа Миха Коби, который допрашивал Яхью Синуара в израильской тюрьме, рассказал корреспонденту NEWSru.co.il Алле Гавриловой о своих впечатлениях от общения с нынешним лидером ХАМАСа в секторе Газы.
Когда вы познакомились с Синуаром и сколько часов в общей сложности с ним провели?
Впервые Синуар попал ко мне на допрос в 1989 году. В то время он был главой подразделения внутренней безопасности ХАМАСА "Мажд". В переводе это означает "слава". Задачей этого подразделения была ликвидация предателей. Кроме этого, Синуар был советником шейха Ахмада Ясина.
В общей сложности я провел с ним 150-180 часов. Это очень много. За это время я успел хорошо его изучить. Его ненависть к евреям была абсолютно фанатичной и так же фанатично он относился к Корану. Но самым важным в жизни была для него Хартия ХАМАСа, составленная в 1988 году шейхом Ясином. Кстати, Синуар, будучи одним из советников Ясина, принимал участие в составлении Хартии. В ней сказано, что государство Израиль нужно уничтожить. Вот Синуар и делал все, чтобы достичь этой цели.
С какой целью вы его допрашивали?
Я хотел как можно больше узнать о ХАМАСе и о том, как действует эта организация с военной и других точек зрения – как воспитывает молодежь, как помогает слабым слоям населения. И, само главное, мне нужен был список членов ХАМАСа. В итоге от Синуара и остальных мы получили список из 500 боевиков и всех их арестовали. В 1989 году это был весь ХАМАС. Сегодня их 30 тысяч. После задержаний выяснилось, что террористы находились на последних этапах подготовки к большой резне евреев. Всех их приговорили к длительным тюремным срокам. В том числе, самого Синуара.
К сожалению, после неудачной попытки покушения на Халида Машаля в Иордании в 1997 году Израилю пришлось освободить шейха Ахмада Ясина. После освобождения Ясин начал работать над возрождением ХАМАСа в секторе Газы и продолжал поддерживать тесную связь с Синуаром, который руководил штабом ХАМАСа в израильской тюрьме. Они очень тесно сотрудничали, общаясь через "Красный крест" и адвокатов. Синуар, отбывавший у нас четыре пожизненных тюремных срока, в том числе отдавал из тюрьмы приказы о совершении терактов как на территории Израиля, так и в Иудее и Самарии.
Он лично в тюрьме перерезал бритвой горло трем заключенным, которые, по его мнению, сотрудничали с нами.
А еще до своего ареста он своими руками зарезал мясницким ножом 12 человек, которых считал осведомителями ШАБАКа. Одного он и его помощники даже не зарезали, а посадили в яму и забрасывали песком, пока тот не задохнулся.
Кстати, на самом деле все эти 12 человек не были предателями. За эти убийства Синуара прозвали "мясником из Хан-Юниса".
На каком языке вы проводили допросы?
На арабском. Хотя он уже тогда неплохо знал иврит. А в тюрьме выучил его в совершенстве. Он очень много читал на иврите, в основном биографии израильских лидеров – Рабина, Шамира, Бен-Гуриона. Синуар объяснял это тем, что врага нужно знать как можно лучше.
Я допрашивал не только Синуара, но и многих других членов ХАМАСа. И они все производили впечатление людей с совершенно промытыми мозгами. Они все свято верили в Хартию ХАМАСа. То есть в то, что для создания Исламского халифата сначала необходимо уничтожить всех евреев, а потом и всех остальных неверных.
Похоже на "Исламское государство".
Их Хартия выглядит точно так же.
Как бы вы описали Синуара?
Он крайне харизматичен, очень умен и хитер, яростно ненавидит евреев и не интересуется ничем, кроме джихада. Он часто говорил на допросах о том, что мечтает создать свою армию и войти с ней в еврейские поселки, чтобы вырезать там всех евреев. Что и сделал 7 октября. Он все время говорил, что еще выйдет из тюрьмы и своего добьется. И его действительно освободили в рамках "сделки Шалита".
Он обладает сильным даром убеждения. Он в тюрьме поддерживал тесные связи с Ираном, договаривался о поставках оружия в Газу, о строительстве заводов по производству оружия на территории сектора, об отправке в Газу иранских инструкторов. Это ведь иранцы тренировали в секторе отряды "Нухба", которые устроили резню 7 октября.
На ваш взгляд, что для Синуара важнее – собственное выживание или достижение целей, описанных в Хартии ХАМАСа?
Ему всегда была важнее цель. Он считает себя национальным героем, героем ислама. И ему совершенно не важно, сколько жителей Газы будут убиты для достижения этой цели, потому что и его жизнь ему менее важна. Для него главное – это уничтожить Израиль или нанести по нам как можно более мощный удар.
Он садист?
Он фанатик и социопат. Достаточно посмотреть ему в глаза – у него глаза убийцы. По нему это видно. Он когда-то решил, что его женой и детьми будет ХАМАС, и только после "сделки Шалита" его убедили жениться и родить одного ребенка. Напоминаю: у него был рак, и израильские врачи сделали ему операцию и спасли ему жизнь. Но меня не удивляет, что он отплатил нам таким образом – у него нет чувств, он не умеет испытывать благодарность.
Заложники говорят, что Синуар однажды пришел в помещение, где их держали, и пообещал, что с ними ничего не случится. Вы в это верите?
Нет. Он так яростно нас ненавидит, что я не представляю, чтобы он мог их посетить и тем более сказать, что о них позаботится.
(Интервью было взято до того, как израильские спецслужбы выяснили, что заложницы, рассказывавшие о "визите Синуара", были введены в заблуждение – прим.ред).
Вы протестовали против того, чтобы Синуара внесли в списке освобожденных по "сделке Шалита"?
Я уже тогда не работал в ШАБАКе, но очень просил включить меня в комиссию, которая рассматривала кандидатуры для освобождения. Я реально боялся, что если Синуара освободят, ему удастся восстановить ХАМАС и многое сделать для осуществления своих целей. К сожалению, меня не послушали. Его освобождение было жесточайшей ошибкой.
Насколько велики амбиции Синуара? Хочет ли он стать лидером ХАМАСа не только в Газе?
Безусловно. У него огромные амбиции, одна из которых – сменить Исмаила Ханийю. Но мы этого не допустим. Мы сделаем все, чтобы его ликвидировать.
Верите ли вы, что лидеры ХАМАСа, находящиеся вне сектора Газы, не знали о том, что Синуар готовит нападение именно 7 октября?
Не верю ни на минуту. Все прекрасно знали, что произойдет 7 октября, и у нас есть доказательства. Ну, неужели фотографы AP знали о планах Синуара, а руководство ХАМАСа – нет?
Почему ХАМАС так тщательно документировал свои зверства 7 октября и распространял эти видео в сети?
Во-первых, им было важно похвастаться своими успехами. И этим успехам действительно аплодировали – и не только в Газе. Во-вторых, они не зря вели себя хуже нацистов – они реально соревновались в том, кто больше убьет, отрежет больше голов, изнасилует больше женщин. Их целью было не только уничтожение евреев, но и унижение, поскольку именно унижение больше всего привлекает толпу варваров, которую они хотят за собой повлечь. Это их извращенная трактовка Корана, который на самом деле всего этого не говорит.
Как победить Синуара?
Убить. Не только его, но и всех, кто принимал участие в нападении на Израиль и всех, кто относит себя к ХАМАСу. Их нельзя оставлять в живых, потому что пока они живы, они опасны. И не только для евреев, но и для всех, кто мешает им осуществить Хартию ХАМАСа.
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