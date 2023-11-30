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    В Израиле

    ЦАХАЛ: двое заложников переданы в Газе "Красному кресту"

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    ЦАХАЛ: двое заложников переданы в Газе
    Abed Rahim Khatib / Flash 90

    Командование ЦАХАЛа получило уведомление из сектора Газы, что двое заложников-израильтян переданы представителям "Красного креста", их везут к границе.

    Катарский телеканал "Аль-Джазира" передает, что двое заложников были переданы "Красному кресту" боевиками ХАМАСа на площади Палестина в центре города Газа.

    Ожидается, что в ближайшие часы "Красному кресту" будут переданы и другие заложники-израильтяне, заявляет ЦАХАЛ.

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    ХАМАС опубликовал список имен 30 заключенных (восемь женщин и 22 подростка до 19 лет), которые в рамках соглашения об "обмене" должны выйти сегодня на свободу из израильских тюрем.

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    Израиль имена освобождаемых заложников-израильтян пока не публикует.

    Ранее руководство террористической организации ХАМАС объявило, что вечером 30 ноября из плена будут освобождены десять израильтян, в их числе двое с российским гражданством. Таким образом ХАМАС дал понять, что продолжает выражать "дань уважения" президенту РФ Владимиру Путину. Представитель ХАМАСа заявил агентству France-Presse, что все десять заложников живы. Он отметил также, что ночью власти Израиля отказались от "обмена", в рамках которого планировалось передать тела троих погибших израильтян.

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    Перед тем израильские источники заявляли, что ХАМАС согласился сегодня отпустить только восемь заложников-израильтян (женщин и несовершеннолетних), а не десять, как было вчера, так как накануне были отпущены две гражданки России (Ирина Татти и Елена Труфанова), которые являлись также гражданками Израиля.

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    Сокращение числа освобождаемых заложников было причиной затянувшихся переговоров, срыв которых мог привести к возобновлению боевых действий в секторе Газы. Израильский чиновник заявил: "Переговоры были очень трудными и нервными. Борьба велась за каждое имя. Мы были в шаге от прекращения сделки". В итоге список был согласован в сокращенном виде.

    Однако позже ХАМАС пересмотрел соглашение. Возможно, это связано с вмешательством Москвы.

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    Отметим, что в заложниках в Газе по состоянию на 30 ноября оставались граждане РФ Александр Труфанов и Андрей Козлов. Александр Труфанов был похищен вместе с невестой – Сапир Коэн.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 30 Ноября 2023
    ХАМАС: сегодня будут освобождены десять израильтян, в их числе двое с российским гражданством
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 30 Ноября 2023
    Власти Израиля: в Газе террористы продолжают удерживать 145 заложников. Списки
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