Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и общая служба безопасности (ШАБАК) сообщили, что представители "Красного Креста" передали двух освобожденных заложников-израильтян около границы сектора Газы.

"Ожидается, что в ближайшие часы Красному Кресту будут переданы другие заложники-израильтяне", – сказано в официальном сообщении.

Катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовал кадры передачи одной из заложниц, назвав ее имя: Мия ШЕМ (из Шохама, была захвачена террористами на фестивале Nova около поселка Реим).

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Вскоре после этого офис премьер-министра Израиля сообщил: переданы Мия ШЕМ (22 года) и Амит СОСНА (40 лет). Они на израильской территории и направляются на базу "Хацор".

Напомним, что Мия Шем была серьезно травмирована во время нападения террористов.

Ранее "Аль-Джазира" сообщала, что двое заложников были переданы "Красному кресту" боевиками ХАМАСа на площади Палестина в центре города Газа.

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ХАМАС опубликовал список имен 30 заключенных (восемь женщин и 22 подростка до 19 лет), которые в рамках соглашения об "обмене" должны выйти сегодня на свободу из израильских тюрем.

Израиль имена освобождаемых заложников-израильтян пока не публикует.

Ранее руководство террористической организации ХАМАС объявило, что вечером 30 ноября из плена будут освобождены десять израильтян, в их числе двое с российским гражданством. Таким образом ХАМАС дал понять, что продолжает выражать "дань уважения" президенту РФ Владимиру Путину. Представитель ХАМАСа заявил агентству France-Presse, что все десять заложников живы. Он отметил также, что ночью власти Израиля отказались от "обмена", в рамках которого планировалось передать тела троих погибших израильтян.

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Перед тем израильские источники заявляли, что ХАМАС согласился сегодня отпустить только восемь заложников-израильтян (женщин и несовершеннолетних), а не десять, как было вчера, так как накануне были отпущены две гражданки России (Ирина Татти и Елена Труфанова), которые являлись также гражданками Израиля.

Сокращение числа освобождаемых заложников было причиной затянувшихся переговоров, срыв которых мог привести к возобновлению боевых действий в секторе Газы. Израильский чиновник заявил: "Переговоры были очень трудными и нервными. Борьба велась за каждое имя. Мы были в шаге от прекращения сделки". В итоге список был согласован в сокращенном виде.

Однако позже ХАМАС пересмотрел соглашение. Возможно, это связано с вмешательством Москвы.

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Отметим, что в заложниках в Газе по состоянию на 30 ноября оставались граждане РФ Александр Труфанов и Андрей Козлов. Александр Труфанов был похищен вместе с невестой – Сапир Коэн.