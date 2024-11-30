В Газе уничтожен террорист, принимавший участие в резне 7 октября
время публикации: 30 ноября 2024 г., 12:59 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 13:08
В субботу, 30 ноября, в секторе Газы силы ЦАХАЛ атаковали автомобиль, в котором находился террорист, принимавший участие в резне 7 октября.
Террорист долгое время находился под наблюдением военной разведки, и удар по нему был нанесен после получения достоверной информации о его местонахождении в настоящее время.
По предварительным данным, террорист работал на благотворительную организацию World Central Kitchen.