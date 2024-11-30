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Израиль

В Газе уничтожен террорист, принимавший участие в резне 7 октября

Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 30 ноября 2024 г., 12:59 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 13:08
В Газе уничтожен террорист, принимавший участие в резне 7 октября
AP Photo/Leo Correa

В субботу, 30 ноября, в секторе Газы силы ЦАХАЛ атаковали автомобиль, в котором находился террорист, принимавший участие в резне 7 октября.

Террорист долгое время находился под наблюдением военной разведки, и удар по нему был нанесен после получения достоверной информации о его местонахождении в настоящее время.

По предварительным данным, террорист работал на благотворительную организацию World Central Kitchen.

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