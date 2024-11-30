Война в Газе в ночь на 30.11.2024: удары по целям в секторе, 18 убитых

В ночь на 30 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

ВВС, ВМС и артиллерия ЦАХАЛа наносили удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Интенсивность боевых действий высокая.

На севере сектора: израильские военные с помощью робота подорвали здание в районе Шейх Зайэд; израильские военные вели боевые действия около Индонезийской больницы; ЦАХАЛ подорвал несколько зданий на западе Байт-Лахии; ЦАХАЛ действовал в районе Джабалии; ЦАХАЛ нанес точечный удар по квартире в жилом доме на улице Аш-Шухада, в центре города Газа; ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Кахиль в районе Ар-Рималь, в городе Газа, есть убитые и раненые; ЦАХАЛ вел боевые действия в районе Шейх Зайэд.

В центре сектора: ВМС ЦАХАЛа обстреливали цели на западе Нусейрата; ЦАХАЛ обстреливал цели на северо-западе Нусейрата; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Нусейрате.

На юге сектора: ЦАХАЛ обстрелял здание в Рафахе, в котором располагался склад UNRWA.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет, что в течение минувшей ночи в результате действий ЦАХАЛА в секторе Газы были убиты 18 человек.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 30 ноября.