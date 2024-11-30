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Израиль

ВМС ЦАХАЛа перехватили БПЛА над Средиземным морем

Пресс-служба ЦАХАЛа
Беспилотники
время публикации: 30 ноября 2024 г., 08:21 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 08:27
ВМС ЦАХАЛа перехватили БПЛА над Средиземным морем
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что ракетный корвет военно-морских сил Израиля перехватил над Средиземным морем беспилотный самолет, прилетевший с востока.

При этом утверждается, что БПЛА не входил в воздушное пространство Израиля, а потому тревога "Цева адом" активирована не была.

В сообщении ЦАХАЛа не сказано, что в какой именно зоне был осуществлен перехват.

Отметим, что не впервые БПЛА, летящие с востока, огибают воздушное пространство Израиля, и заходят на цель со стороны Средиземного моря. Так, в ночь на 19 июля 2024 года с помощью БПЛА-камикадзе "Самад-3" иранского производства, запущенного из Йемена боевиками-хуситами, был нанесен удар по Тель-Авиву. Тогда погиб израильтянин Евгений Фердер.

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