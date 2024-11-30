ЦАХАЛ опубликовал список деревень на юге Ливана, в которые пока запрещено возвращение жителей

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи напомнил о запрете на перемещения гражданских лиц на юге Ливана. Жителям 61 деревни пока запрещено возвращаться в свои дома в приграничной зоне.

Гражданским лицам запрещено перемещаться к югу от условной линии, соединяющей десять ливанских населенных пунктов у границы с Израилем. Как подчеркивается в заявлении, те, кто будут перемещаться к югу от этой линии, подвергнут себя опасности.

Запрещено возвращаться в следующие деревни: Дахра, Тайбэ, Тайри, Накура, Абу Шаш, Абель Саки, Баяда, Аль-Джабин, Аль-Храйба, Аль-Хиам, Хирбет, Матмура, Аль-Мари, Аль-Адайса, Аль-Калаа, Умм Тута, Салиб, Арнун , Бинт-Джбейль, Бейт-Лайф, Блида, Бани Хайян, Аль-Бустан, Айн-Араб Марджаюн, Деббин, Дбаал, Дир-Мимас, Дир-Сириан, Хула, Халта, Ханин, Тир Харфа, Яхмар, Ярун, Ярин, Кфар-Хамам, Кфар-Кила, Кфар-Шуба, Аз-Залутья, Махбиб, Мис аль-Джабаль, Мийсат, Марджаюн , Марухин, Марун ар-Рас, Маркаба, Адшит аль-Кусайр, Айн Абель, Айната, Айта аш-Шааб, Айтарун, Альма аш-Шааб, Араб аль-Луайза, Аль-Кауза, Раб Талатин, Рамия, Рмэйш, Рашая аль-Фахар, Шебаа, Шахин.