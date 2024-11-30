Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии 30.11.2024: операции в Туль-Кареме, около Шхема, в Хевроне
время публикации: 30 ноября 2024 г., 06:47 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 06:47
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 30 ноября действовали в Туль-Кареме, около Шхема (в Джамаине, Силат ад-Дахре), а также в Хевроне.
Происходили вооруженные столкновения.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 30 ноября.