Разрешено к публикации: на севере сектора Газы погиб старший сержант Замир Бурке

ЦАХАЛ сообщает, что в бою на севере сектора Газы погиб военнослужащий Армии обороны Израиля.

Названо имя погибшего. Это старший сержант Замир Бурке, 20 лет, из Бейт-Шемеша, командир взвода тяжелой инженерной техники 601-го отдельного инженерного батальона 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель".

В том же инциденте был тяжело ранен боец 601-го инженерного батальона.

В другом инциденте на юге сектора Газы был тяжело ранен боец 46-го танкового батальона бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель".

В ходе оперативной деятельности на севере Израиля был тяжело ранен боец 82-го танкового батальона бронетанковой дивизии "Саар ми-Голан".

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 807 военнослужащих ЦАХАЛа.