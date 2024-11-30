Силы ЦАХАЛа нашли склад оружия, спрятанный террористами "Хизбаллы" в мечети на юге Ливана
время публикации: 30 ноября 2024 г., 10:02 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 10:14
Во время осмотра территории, проведенного силами ЦАХАЛа на юге Ливана в минувшие сутки, военнослужащие обнаружили склад оружия, спрятанный террористами "Хизбаллы" в мечети. Оружие было изъято.
Кроме того, накануне силы ЦАХАЛа осуществляли задержания и вывоз подозреваемых в террористической деятельности из районов южного Ливана.
ЦАХАЛ остается на юге Ливана, чтобы обеспечивать соблюдение договоренности о прекращении огня.