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Израиль

Силы ЦАХАЛа нашли склад оружия, спрятанный террористами "Хизбаллы" в мечети на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 30 ноября 2024 г., 10:02 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 10:14
Силы ЦАХАЛа нашли склад оружия, спрятанный террористами "Хизбаллы" в мечети на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Во время осмотра территории, проведенного силами ЦАХАЛа на юге Ливана в минувшие сутки, военнослужащие обнаружили склад оружия, спрятанный террористами "Хизбаллы" в мечети. Оружие было изъято.

Кроме того, накануне силы ЦАХАЛа осуществляли задержания и вывоз подозреваемых в террористической деятельности из районов южного Ливана.

ЦАХАЛ остается на юге Ливана, чтобы обеспечивать соблюдение договоренности о прекращении огня.

Израиль
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