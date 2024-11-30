Силы ЦАХАЛа нашли склад оружия, спрятанный террористами "Хизбаллы" в мечети на юге Ливана

Во время осмотра территории, проведенного силами ЦАХАЛа на юге Ливана в минувшие сутки, военнослужащие обнаружили склад оружия, спрятанный террористами "Хизбаллы" в мечети. Оружие было изъято.

Кроме того, накануне силы ЦАХАЛа осуществляли задержания и вывоз подозреваемых в террористической деятельности из районов южного Ливана.

ЦАХАЛ остается на юге Ливана, чтобы обеспечивать соблюдение договоренности о прекращении огня.