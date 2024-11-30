Штаб национальной безопасности обновил рекомендации для израильтян, находящихся в Таиланде

В дополнение к угрозам последних недель со стороны террористических организаций против израильтян в Таиланде получена разведывательная информация о том, что террористическая ячейка, причастная к убийству раввина Цви Когана в Дубае 21 ноября, планирует новые теракты.

Эти данные подтверждаются оценками всех соответствующих служб безопасности в регионе Юго-Восточной Азии, особенно в Таиланде.

В связи с усилением угрозы СНБ рекомендует всем израильтянам, находящимся в странах Юго-Восточной Азии, придерживаться следующих рекомендаций:

1. Избегать посещения мест, ассоциируемых с Израилем/евреями.

2. Соблюдать повышенную бдительность в общественных местах (включая рестораны, отели, бары и т.д.).

3. Избегать демонстрации символов принадлежности к Израилю.

4. Сотрудничать с местными органами безопасности, следовать их инструкциям и немедленно сообщать в местную полицию в случае обнаружения террористической активности. Затем рекомендуется уведомить СНБ по телефону горячей линии: 026667444.

5. Избегать публикации информации о путешествии в социальных сетях, включая фотографии и детали до поездки и во время нее, а также в группах, посвященных зарубежному туризму.

6. Рекомендуется закрыть свои профили в социальных сетях и ограничить публикацию информации.

7. Не делиться никакой информацией, связанной с военной службой, как в социальных сетях, так и в беседах с незнакомцами.

Эти рекомендации распространяются на всю территорию Таиланда. Штаб национальной безопасности напоминает, что в южных районах страны террористическая опасность достигает четвертого уровня.