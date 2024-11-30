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Израиль

Штаб национальной безопасности обновил рекомендации для израильтян, находящихся в Таиланде

Азия
Террористы
время публикации: 30 ноября 2024 г., 18:51 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 19:46
Штаб национальной безопасности публикует рекомендации для израильтян, находящихся в Таиланде
AP Photo/Krit Phromsakla Na Sakolnakorn

В дополнение к угрозам последних недель со стороны террористических организаций против израильтян в Таиланде получена разведывательная информация о том, что террористическая ячейка, причастная к убийству раввина Цви Когана в Дубае 21 ноября, планирует новые теракты.

Эти данные подтверждаются оценками всех соответствующих служб безопасности в регионе Юго-Восточной Азии, особенно в Таиланде.

В связи с усилением угрозы СНБ рекомендует всем израильтянам, находящимся в странах Юго-Восточной Азии, придерживаться следующих рекомендаций:

1. Избегать посещения мест, ассоциируемых с Израилем/евреями. 

2. Соблюдать повышенную бдительность в общественных местах (включая рестораны, отели, бары и т.д.). 

3. Избегать демонстрации символов принадлежности к Израилю. 

4. Сотрудничать с местными органами безопасности, следовать их инструкциям и немедленно сообщать в местную полицию в случае обнаружения террористической активности. Затем рекомендуется уведомить СНБ по телефону горячей линии: 026667444. 

5. Избегать публикации информации о путешествии в социальных сетях, включая фотографии и детали до поездки и во время нее, а также в группах, посвященных зарубежному туризму. 

6. Рекомендуется закрыть свои профили в социальных сетях и ограничить публикацию информации. 

7. Не делиться никакой информацией, связанной с военной службой, как в социальных сетях, так и в беседах с незнакомцами. 

Эти рекомендации распространяются на всю территорию Таиланда. Штаб национальной безопасности напоминает, что в южных районах страны террористическая опасность достигает четвертого уровня.

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