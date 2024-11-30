В деревне Джамаин задержаны трое подозреваемых в причастности к теракту возле Ариэля
время публикации: 30 ноября 2024 г., 18:31 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 18:40
Силы ЦАХАЛа задержали в деревне Джамаин трех подозреваемых в причастности ко вчерашнему теракту у перекрестка Гитай-Ависар.
Кроме того, силы ЦАХАЛа, ШАБАКа и пограничной полиции действовали в субботу, 30 ноября, в Туль-Кареме, там были задержаны двое подозреваемых в причастности к террористической деятельности.
Ссылки по теме