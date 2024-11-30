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Израиль

В деревне Джамаин задержаны трое подозреваемых в причастности к теракту возле Ариэля

время публикации: 30 ноября 2024 г., 18:31 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 18:40
В деревне Джамаин задержаны трое подозреваемых в причастности к теракту возле Ариэля
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа задержали в деревне Джамаин трех подозреваемых в причастности ко вчерашнему теракту у перекрестка Гитай-Ависар.

Кроме того, силы ЦАХАЛа, ШАБАКа и пограничной полиции действовали в субботу, 30 ноября, в Туль-Кареме, там были задержаны двое подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

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