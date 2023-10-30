ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили об освобождении военнослужащей, находившейся в плену у ХАМАСа

Пресс-служба Армии обороны Израиля и ШАБАК распространили совместное заявление, в котором говорится, что во время наземной операции в секторе Газы была освобождена военнослужащая, взятая в заложники боевиками ХАМАСа 7 октября.

Из плена освобождена рядовая Ори Магидиш.

Девушку осмотрели врачи, признав ее состояние удовлетворительным. Она встретилась со своими родными.

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"ЦАХАЛ и ШАБАК продолжать прилагать усилия для того, чтобы освободить всех заложников, удерживаемых ХАМАСом", – говорится в сообщении.