ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили об освобождении военнослужащей, находившейся в плену у ХАМАСа
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Пресс-служба Армии обороны Израиля и ШАБАК распространили совместное заявление, в котором говорится, что во время наземной операции в секторе Газы была освобождена военнослужащая, взятая в заложники боевиками ХАМАСа 7 октября.
Из плена освобождена рядовая Ори Магидиш.
Девушку осмотрели врачи, признав ее состояние удовлетворительным. Она встретилась со своими родными.
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"ЦАХАЛ и ШАБАК продолжать прилагать усилия для того, чтобы освободить всех заложников, удерживаемых ХАМАСом", – говорится в сообщении.
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