ХАМАС опубликовал видео с заложницами. Одна из них обратилась к Нетаниягу

"Бригады Иззаддина аль-Касама" (военное крыло террористической организации ХАМАС) опубликовали видеозапись обращения израильтянок, удерживаемых в качестве заложниц, к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу.

На этой видеозаписи показаны три заложницы: Елена Трупанова (50 лет, из поселка Нир-Оз), Даниэль Алони (44 года, из Явне, похищенная в Нир-Оз) и Римон Киршт (36 лет).

На видео одна из заложниц, Даниэль Алони, говорит, что они находятся в плену ХАМАСа 23 дня (то есть это запись 30.10.2023) и требует от Нетаниягу немедленно сделать все возможное для освобождения пленных, находящихся в Газе. Женщина говорит, что ей известно о встрече правительства с семьями похищенных. "Мы должны быть освобождены!" – говорит она. Заложница обвиняет руководство Израиля в том, что 7 октября армия не смогла защитить гражданское население около границы Газы. Эта женщина заявляет, что необходимо объявить прекращение огня, чтобы ХАМАС мог осуществить процедуру "обмена".

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Публикация данного видео, безусловно, является попыткой оказания давления на руководство Израиля. Израильские СМИ называют этот шаг ХАМАСа "психологическим террором".

По данным властей Израиля, террористы 7 октября захватили в плен около 240 заложников – не только гражданских, но и военных. Четыре заложницы были отпущены. Некоторые из похищенных признаны погибшими.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе

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