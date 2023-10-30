ХАМАС опубликовал видео с заложницами. Одна из них обратилась к Нетаниягу
"Бригады Иззаддина аль-Касама" (военное крыло террористической организации ХАМАС) опубликовали видеозапись обращения израильтянок, удерживаемых в качестве заложниц, к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу.
На этой видеозаписи показаны три заложницы: Елена Трупанова (50 лет, из поселка Нир-Оз), Даниэль Алони (44 года, из Явне, похищенная в Нир-Оз) и Римон Киршт (36 лет).
На видео одна из заложниц, Даниэль Алони, говорит, что они находятся в плену ХАМАСа 23 дня (то есть это запись 30.10.2023) и требует от Нетаниягу немедленно сделать все возможное для освобождения пленных, находящихся в Газе. Женщина говорит, что ей известно о встрече правительства с семьями похищенных. "Мы должны быть освобождены!" – говорит она. Заложница обвиняет руководство Израиля в том, что 7 октября армия не смогла защитить гражданское население около границы Газы. Эта женщина заявляет, что необходимо объявить прекращение огня, чтобы ХАМАС мог осуществить процедуру "обмена".
Публикация данного видео, безусловно, является попыткой оказания давления на руководство Израиля. Израильские СМИ называют этот шаг ХАМАСа "психологическим террором".
По данным властей Израиля, террористы 7 октября захватили в плен около 240 заложников – не только гражданских, но и военных. Четыре заложницы были отпущены. Некоторые из похищенных признаны погибшими.
Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе