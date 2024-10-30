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Израиль

ЦАХАЛ: активированы системы предупреждения на севере Израиля из-за вторжения беспилотников

время публикации: 30 октября 2024 г., 18:06 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 18:06
ЦАХАЛ: активированы системы предупреждения на севере Израиля из-за вторжения беспилотников
Фото NEWSru.co.il

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что из-за нескольких "подозрительных воздушных объектов, вторгшихся из Ливана", на севере Израиля активирована система предупреждения об угрозе атаки БПЛА.

Военные сообщают, что объекты "находятся под наблюдением".

Населению следует строго следовать указаниям Управления тылом.

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