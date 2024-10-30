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Израиль

Насилие в арабском секторе: тяжело ранен житель Джиср аз-Зарки

время публикации: 30 октября 2024 г., 17:57 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 17:57
Насилие в арабском секторе: тяжело ранен житель Джиср аз-Зарки
Olivier Fitoussi/Flash90

Житель Джиср аз-Зарки в возрасте около 50 лет получил тяжелое огнестрельное ранение в результате нападения.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали ему неотложную помощь, после чего повезли пострадавшего в больницу "Гилель Яфе", он находится в тяжелом и нестабильном состоянии.

Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.

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