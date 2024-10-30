Насилие в арабском секторе: тяжело ранен житель Джиср аз-Зарки
время публикации: 30 октября 2024 г., 17:57 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 17:57
Житель Джиср аз-Зарки в возрасте около 50 лет получил тяжелое огнестрельное ранение в результате нападения.
Фельдшеры и парамедики МАДА оказали ему неотложную помощь, после чего повезли пострадавшего в больницу "Гилель Яфе", он находится в тяжелом и нестабильном состоянии.
Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.
Ссылки по теме