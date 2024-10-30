Насилие в арабском секторе: тяжело ранен житель Джиср аз-Зарки

Житель Джиср аз-Зарки в возрасте около 50 лет получил тяжелое огнестрельное ранение в результате нападения.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали ему неотложную помощь, после чего повезли пострадавшего в больницу "Гилель Яфе", он находится в тяжелом и нестабильном состоянии.

Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.